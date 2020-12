Musik gegen den Corona-Blues – Timo Vree in Elbe unterwegs

Timo Vree hat weiter den Kampf gegen Corona-Langeweile aufgenommen, mit der Waffe, die unschlagbar ist: Musik. Nach mehreren Dach- und anderen Konzerten im Salzgitteraner Umland hat der auch als DJ bekannte Vree jetzt schon wieder eine neue Idee: Er will mit Bus plus Anhänger (mit Technik) durch Groß Elbe fahren und die Musik zu denen tragen, die bislang nur den Corona-Blues kennen.

Sieben Sponsoren helfen, dass die Veranstaltung kostenlos ist

Mit Hilfe von insgesamt sieben Sponsoren, die Sach- und/oder Geldmittel zur Verfügung gestellt haben, will Vree die Elber Bewohner drei Stunden lang mit Charts- und Weihnachtsmusik umsonst und draußen beglücken. Motto: Stay Together, bleibt zusammen. Vree wünscht sich, dass dazu viele Feuertonnen in den Gärten aufgestellt werden. Aber Vorsicht: „Die Bewohner sollen im Haus bleiben oder am Zaun stehenbleiben“, wünscht sich Vree. Schon gar nicht sollen sie dem Musik-Bus hinterherlaufen – dann würde Vree die Veranstaltung schlimmstenfalls abbrechen.

Bus fährt Schrittempo

Wichtig ist ihm nämlich, dass alles unter Hygiene- und Abstandsregeln vonstatten gehen kann. Damit alle möglichst viel davon haben, wird er den Bus mit dem (geliehenen) Anhänger im Schrittempo fahren. Ausgeguckt hat er sich für die ungewöhnliche Veranstaltung Samstag, 12. Dezember, von 15 bis 18 Uhr. Sollte das Wetter nicht mitspielen, würde er auf Sonntag, 13. Dezember, ausweichen. „Gemeinsam machen wir den Tag zum Highlight“, verspricht er auf einem der Veranstaltungsflyer.

Und noch etwas: Wer die Veranstaltung so toll findet, dass er sie sich auch in seinem Ort wünscht, kann Timo Vree buchen. Dann aber erst im nächsten Jahr.