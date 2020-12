Tresorknacker lösen in Salzgitter Alarm aus und müssen fliehen

Lebenstedt. Als Unbekannte in der Nacht zu Sonntag den Tresor in einem Gartencenter knacken wollten, lösten sie den Alarm aus. Sie mussten fliehen.

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Verkaufsräume eines Gartencenters ein. Nach Angaben der Polizei versuchten sie, dort gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Dadurch wurde der Alarm des Gartencenters ausgelöst. Obwohl die Polizei mehrere Streifenwagen einsetzte, gelang den Tätern die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt in Verbindung zu setzen: (05341)1897-0.