Schutz vor Einbrechern – Polizei berät auch in Pandemie-Zeiten

Als Hannelore und Erich O. (78 und 81, Namen geändert) abends zurück nach Hause kamen, ahnten sie nichts Böses. Ein paar Stunden waren sie fortgewesen, nun schaute das Ehepaar ein Fußballspiel. „Erst am nächsten Morgen entdeckte mein Mann die Glassplitter.“ Einbrecher! Das wusste Hannelore O. sofort – waren die Senioren, die auf einem schwer einzusehenden Grundstück leben, doch schon mehrfach Opfer von Kriminellen geworden.

Erst hatten die Täter versucht, mit einer Brechstange das Fenster zum Hauswirtschaftsraum aufzuhebeln. Als sie damit scheiterten, schlugen sie die Scheibe ein, um den Griff zu erreichen und das Fenster zu öffnen. Dann versuchten sie sich am Badezimmerfenster. „Alles vergeblich“, erzählt Hannelore O. einige Tage nach dem Vorfall. „Gott sei Dank waren Fenster und Türen gesichert.“

Die Eheleute hatten nach ähnlichen Vorfällen in der Nachbarschaft Hilfe bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Salzgitter gesucht. Ein Polizist analysierte Schwachstellen ihres Hauses und empfahl Gegenmaßnahmen.

Die Zapfen, Beschläge und Riegel, die ihnen der Beamte empfohlen hatten, hielten stand. Was nach Spurenlage einen Wutausbruch des Einbrechers auslöste, der ohne Beute wieder abziehen musste. „Er hat sogar einen Stein gegen die Scheibe geschleudert“, berichtet Frau O. – doch das nützte nichts.

Das Angebot des Präventionsteams der Polizei ist kostenlos, Fachmann Michael Scharf besucht Bürger nach Absprache auch zuhause. „Leider ist es meistens so, dass die Menschen erst zu mir kommen, wenn die Einbrecher schon da waren“, sagt der Hauptkommissar bei der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel. Und das passiert in der dunklen Jahreszeit immer häufiger. Die Kriminellen nutzen die früh hereinbrechende Dämmerung. Obwohl die Menschen wegen der Corona-Pandemie eher zuhause sind.

In 15 Sekunden ist das Fenster aufgebrochen

Allzu oft werde es potenziellen Einbrecher leicht gemacht: Maximal 15 Sekunden brauche ein geübter Einbrecher, um handelsübliche Kunststofffenster aufzuhebeln. Selbst wenn sie geschlossen sind. Dafür reiche ein Schraubenzieher, das meistbenutzte Werkzeug des gemeinen Einbrechers.

Bei älteren oder schlecht eingestellten Terrassentüren reiche ein Tritt an der richtigen Stelle, damit sie aufspringen. Ohne jede Einbruchsspur – was ein großes Problem darstellt, schildert Scharf. „Denn ohne Spuren der Tat zahlen die Versicherer nicht.“

Scharf empfiehlt den Einbau einbruchshemmender Fenster und Türen. Zudem gibt es Nachrüstlösungen auch für ältere Fabrikate. Allerdings würden nicht alle Produkte auf dem Markt die notwendigen Standards erfüllen. Scharf verweist auf einen Fall, in dem eine Frau eine erhebliche Summe für angebliche Sicherheitsfenster bezahlte, um dann „sparsam“ zu gucken, als ein Fachmann ihre Fenster binnen kürzester Zeit mit einem Holzkeil öffnete. Auch einfache, abschließbare Fenstergriffe böten keinen Schutz vor Einbrechen.

In Mehrfamilienhaus-Fluren hängen die zehn Regeln der Einbruchsprävention: Die Polizei Salzgitter hat sie an Wohnungsgesellschaften versendet. Foto: Polizei Salzgitter / BZV

Die meisten Täter würden versuchen, ein Fenster oder eine Tür aufzuhebeln. „Das geht schnell, ist leise und die Gefahr, Spuren zu hinterlassen ist geringer.“ Ist der Zugang gesichert, geben 40 Prozent der Täter auf. Nur im Notfall – oder aus Ärger wie beim Ehepaar O. – greifen Einbrecher dazu, die Scheiben einzuschlagen. Denn damit steige das Entdeckungsrisiko.

Die Corona-Pandemie erschwert Scharfs Arbeit. Vorträge zum Thema Einbruchsprävention sind nicht möglich, die Zahl der Beratungen ist zurückgegangen – obwohl Hausbesuche mit Abstand und Maske weiter möglich sind. Ist das nicht gewünscht, weicht Scharf auch schonmal auf den Videochat aus. „Im Vorjahr konnte ich mich kaum retten, da habe ich 500 Beratungen gemacht. 2020 sind es halb so viele.“ Aktuell geht Scharf einen neuen Weg und hat sich mit einem Flyer an die großen Vermieter der Stadt gewendet: zehn Regeln sollen auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern sensibilisieren.

Das Ehepaar O. dürfte bereits sensibel genug sein. Zwar ist der Schaden bei ihnen erheblich, aber die Kriminellen gelangten nicht ins Haus.

Die Polizeiliche Beratungsstelle ist unter (05341) 1897-109 zu erreichen. Hausbesuche sind möglich. Die Beratung erfolgt kostenfrei. In einer Reihe stellen wir Aspekte zum Thema Wohnungseinbrüche dar. In einer der kommenden Ausgaben: So arbeitet die Ermittlungsgruppe der Polizei.