Salzgitteraner wichteln gegen die Einsamkeit

Thiede. Das Alloheim in Thiede bittet Bürger um Geschenke für Senioren. So sollen auch jene ein Geschenk bekommen, die weder Familie noch Freunde haben.

Bundesweit rufen alle Alloheim Senioreneinrichtungen zum „Wichteln, um Freude zu bereiten“ auf. Die große Weihnachtsaktion findet damit schon zum neunten Mal statt, teilt die Einrichtung mit. Alle Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas und Schulen werden gebeten, kleine Geschenke in den Residenzen abzugeben.

Zeigen, dass niemand alleine ist

„Ziel der Aktion ist es, alleinstehenden älteren Menschen, die keine Freunde oder Familie haben, die sie Weihnachten besuchen können, an Heiligabend eine Freude zu bereiten“, erklärt die Einrichtungsleiterin Bettina Zisowsky. „Wir möchten diesen Senioren gemeinsam mit allen Bürgern zeigen, dass sie nicht alleine sind. Es gibt Menschen, die an sie denken und ihnen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Gerade in diesem Jahr, das von der Corona-Pandemie geprägt ist, ist dies besonders wichtig.“

Um darauf aufmerksam zu machen und gleichzeitig ein Zeichen des Miteinanders der Gemeinschaft und der Solidarität zu setzen, rufen die Alloheim Seniorenresidenzen daher zu ihrer besonderen Aktion auf. Die Tradition des Wichtelns (auch „Julklapp“ genannt) stammt übrigens aus Skandinavien. Vom Ursprung her beschenken sich damit Menschen, die einander gar nicht kennen.

Um den materiellen Wert geht es nicht

Um den materiellen Wert gehe es dabei nicht. „Es zählt, dass die Geschenke von Herzen kommen“, sagt Bettina Zisowsky „ob ein Gutschein, ein Hörspiel oder etwas Gebasteltes – jedes Geschenk wird seinen Empfänger oder seine Empfängerin finden und Weihnachtsfreude bereiten.“

Die gespendeten Wichtelgeschenke können ab sofort abgegeben oder über den Postweg an die Alloheim Seniorenresidenz Am Lindenberg, Guldener Kamp 5-9, 38239 Salzgitter, verschickt werden.

Geschlechtsspezifische Geschenke sollten am besten mit einem „M“ für männlich, oder „W“ für weiblich markiert werden.

