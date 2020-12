Pflege durch Fällen im Vepstedter Forst

120 Hektar Wald umfasst der Vepstedter Erbschaftsforst, und derzeit hören Spaziergänger möglicherweise dort die Sägen kreischen. Eckehard Niestroj vom Vorstand der Erbengemeinschaft möchte besorgte Bürger gerne beruhigen, was die bei Salzgitteranern und Ausflüglern beliebten Bäume angeht: Es handelt sich um Pflegearbeiten, die dort derzeit ausgeführt werden, versichert er.

Niestroj: Ältere und schadhafte Eichen werden gefällt

„In den nächsten Wochen werden rund um den Hasenspring ältere und schadhafte Eichen gefällt“, kündigt er an. Diese Arbeiten seien mit dem Umweltamt abgestimmt, versichert Niestroj und würden sich etwa bis Weihnachten hinziehen. Die Fällung der Bäume bringt Licht in den Wald und vor allem für die jungen, selbstausgesamten Schößlinge.

Eichenbestände sollen sich natürlich erhalten

So bekommen sie Sonne und können besser überleben als in einem dunken Wald und mit Bäumen enger umringt. „So wird sichergestellt, dass sich die Eichenbestände natürlich erhalten können“, informiert Niestroj. Besucher werden gebeten, sich während der Zeit der Baumfällarbeiten schon zum eigenen Schutz unbedingt an das Wegegebot zu halten.

Vöppstedter Ruine zeugt von alter Siedlung

Den Vepstedter Erben, Nachkommen der Bauern, die als Gründer des heutigen Salzgitter-Bad gelten, gehört der Vepstedter Erbschaftsforst. Die Siedlung Vöppstedt ist Mitte des 14. Jahrhunderts wüst gefallen. Zeugnis dieser Zeit ist noch die Vöppstedter Ruine in Salzgitter-Bad.