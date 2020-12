Jahresrückblick: MAN schockt Beschäftigte in Salzgitter

16.04.2018, Bayern, München: Das Firmenlogo von MAN ist im MAN-Forum an einem LKW zu sehen. Volkswagen (VW) will die Lastwagenbauer von MAN und Scania gemeinsam für einen Börsengang vorbereiten. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Hammer kam im September: Wegen coronabedingter Einbußen in dreistelliger Millionenhöhe will MAN verschlanken und restrukturieren – und 9500 Stellen in Deutschland und Österreich streichen sowie drei Standorte schließen. Betroffen ist auch das Werk Salzgitter, dessen Produktion von nicht angetriebenen Achsen und Kurbelwellen in die Türkei und nach Polen verlagert werden soll. Rund 1400 der Arbeitsplätze, also mehr als die Hälfte, gingen möglicherweise verloren. Und allein als Komponentenwerk, fürchtet die IG Metall, sei der Standort nicht überlebensfähig.

Der Rat beschließt eine Resolution

In Salzgitter ist man alarmiert. Der Rat beschließt einstimmig eine Resolution zum Erhalt des Werks, und die stößt auf Rückendeckung des Landes. So berichtete Oberbürgermeister Frank Klingebiel, dass Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann der Stadt zugesagt hätten, dass sie sich für den Standort und die Arbeitsplätze einsetzen würden. Das Ganze hat den Charme, dass beide im Aufsichtsrat von MAN-Mutter Volkswagen sitzen. Und dass Althusmann noch Hoffnung macht: „Als niedersächsischer Wirtschaftsminister erwarte ich eine klare Perspektive für den Produktions-Standort von MAN in Salzgitter: Er steht für exzellentes Know-how und hoch qualifizierte Arbeitsplätze, die für die Wirtschaft in der gesamten Region von hoher Bedeutung sind.“

Kündigung der Beschäftigungssicherung

Doch das Unternehmen kündigt wenige Tage später auch noch die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bis 2030 auf. Ein Tabubruch, wie Brigitte Runge, die Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine und Betreuerin des MAN-Werks, kommentierte.

Arbeitnehmerseite bricht Verhandlungen ab

Die Beschäftigten demonstrieren, stellen Kreuze auf, protestieren. Unterstützung erhalten sie, ihr Betriebsrat und die IG-Metall-Vertreter zudem vom VW-Betriebsrat. Doch die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Unternehmen, die bis Ende des Jahres für Klarheit sorgen sollten, scheitern: Ende November bricht die Arbeitnehmerseite die Verhandlungen ab. Es habe keine neun Argumente gegeben, sagte Runge. Erst im neuen Jahr sollen Gespräche darüber Aufschluss geben, wie es in Salzgitter weitergeht.

