Salgitteraner ignoriert Quarantäne und fährt unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend wollte der städtische Ordnungsdienst im Falle eines positiv auf Covid-19 getesteten Mannes überprüfen, ob er sich gemäß der Quarantäne-Anordnung zu Hause aufhält. Doch der 23-Jährige war nicht in seiner Wohnung in Salzgitter-Bad. Die Mitarbeiter informierten die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte den Corona-Positiven kurz darauf in seinem Auto und näherte sich mit angelegter Schutzmontur.

Salzgitteraner hält sich nicht an Corona-Quarantäne: Den Polizeieinsatz soll er selbst zahlen

Das Ergebnis der Kontrolle: Offenbar war der Mann auch noch unter Drogeneinfluss gefahren. Wegen des Ansteckungsrisiko für die Beamten brachte man den Beschuldigten für eine Blutprobe mit dem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus. Die Kosten für den Einsatz soll der 23-Jährige tragen. Nach Aussagen eines Polizeisprechers zeigte er sich vor Ort kooperativ – aber vollkommen uneinsichtig. Gegen ihn wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.