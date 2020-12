Salzgitter: Kinder können mit dem Weihnachtsmann telefonieren

„Auch in diesem schwierigen Jahr möchte ich etwas tun“: Klaus Schwerin bezieht sich mit dieser Aussage insbesondere auf die Kinder in Salzgitter, denen nun coronabedingt spezielle Festtage bevorstehen. Der 67-Jährige hat laut eigenen Angaben „jahrelange Erfahrung“ als Weihnachtsmann-Darsteller, tingelt normalerweise auf Anfrage an Heiligabend im rot-weißen Outfit „über die Dörfer“.

Salzgitter: Weihnachtstelefon ist am 23. Dezember erreichbar

Da er dieses Mal aus bekannten Gründen jedoch nicht persönlich zu seinen jungen Fans kommen kann, hat er sich etwas anderes einfallen lassen. Am Mittwoch, 23. Dezember, bietet Schwerin von 10 bis 13 Uhr ein Weihnachtstelefon (zum normalen Telefontarif) an.

Salzgitters Weihnachtsmann freut sich auf viele Anrufe

„Alle Kinder, die gerne mit dem Weihnachtsmann sprechen möchten, können anrufen“, sagt der Gebhardshagener. Auch die Eltern seien herzlich eingeladen, am vorweihnachtlichen Plausch teilzunehmen. Schwerin hat für seine Aktion schon mit Plakaten an Bushaltestellen und Supermärkten geworben – und hofft nun auf „so viele Anrufer wie möglich“. Das, so sagt er, wäre für ihn „das schönste Weihnachtsgeschenk in 2020“.

Das Salzgitteraner Weihnachtstelefon ist am Mittwoch, 23. Dezember, von 10 bis 13 Uhr unter folgender Nummer erreichbar: (05341) 71959.