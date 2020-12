Bei Salzgitters „Big Five“ ruht die Produktion zum Großteil

Salzgitter. Bei VW besucht der Werkleiter diejenigen, die auch an den Festtagen arbeiten müssen. OB Klingebiel sendet derweil ein Grußwort an alle Salzgitteraner.

So ganz ohne Arbeit geht es mancherorts nicht einmal an Heiligabend - das gilt auch im Volkswagen-Werk in Salzgitter. Rund um die Uhr sorgen hier etwa die Teams vom Werkschutz, aus der Prozesstechnik, dem Heizhaus sowie der Werkfeuerwehr für Sicherheit und das Aufrechterhalten der Werk-Infrastruktur.

VW Salzgitter:

Werkleiter besucht an Heiligabend Mitarbeiter vor Ort Werkleiter Andreas Salewsky schaute am heutigen 24. Dezember bei diesen Mitarbeitern vorbei und übermittelte Weihnachtsgrüße. Mit dabei waren auch Andreas Marx, Leiter Umweltschutz und Werktechnik, sowie Thomas Huppertz, Leiter Werkssicherheit. Salewsky dankte den Kollegen für ihren Einsatz und blickte auf das demnächst abgelaufene Jahr zurück: „2020 war ein Jahr mit besonderen Herausforderungen. Für viele persönlich, aber auch für Volkswagen.“

Als rund 7000 Köpfe starkes Team habe man trotz Widrigkeiten viele Hürden gemeistert - „und auch freudige Momente feiern können“. Salewsky hob insbesondere das Standortjubiläum im Sommer hervor: „Wir können stolz auf 50 Jahre Volkswagen in Salzgitter zurückblicken.“

Bosch:

„2020 hat alle sehr gefordert“ - Produktionspause bis 2. Januar Ebenfalls zu den „Big Five“ in Salzgitter gehört Bosch - hier schickte Petra Martin, Bereich Kommunikation, stellvertretend einen Weihnachtsgruß samt Jahresrückblick: „Das Jahr 2020 hat uns alle sehr gefordert, auch mit Aufgaben, die wir in der Form noch nie zu erledigen hatten: Hygienekonzepte erarbeiten, Abstandregeln einführen, Versorgung mit Mund-Naseschutz sicherstellen. Mobiles Arbeiten gehört bei uns bereits seit vielen Jahren zum Arbeitsalltag, was uns auch in der Corona-Krise zugute kommt.“ Dank der „hohen Kooperationsbereitschaft unserer Mitarbeiter“ sei der Standort bisher recht gut durch „diese besondere Zeit“ gekommen.

Nun, so Martin weiter, wünsche man vor allem Gesundheit und eine ruhige Zeit über Weihnachten - „zwar mit reduzierten, aber dennoch herzlichen Kontakten.“ Vom heutigen 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar ist bei Bosch in Salzgitter Produktionspause, der Umbau der Logistikhalle läuft über den Jahreswechsel weiter.

Alstom:

Arbeitsdirektor sieht erfolgreiche Corona-Maßnahmen Bei Alstom startet die Betriebsruhe ebenfalls heute, am 4. Januar geht es dann wieder los. „Wir haben wie viele Unternehmen der Region ein sehr anstrengendes Jahr hinter uns“, resümiert Arbeitsdirektor Jan Van den Houte gegenüber unserer Zeitung. „Corona betrifft uns massiv, auch als Schienenfahrzeug-Hersteller mit langen Produktzyklen. Wir haben schon zu Beginn der Corona-Welle im Frühjahr an allen unserer Standorte strenge Regeln eingeführt, um die Gesundheit unserer Belegschaft und ihrer Familien nicht zu gefährden.“ Die „vergleichsweise niedrigen“ Ansteckungszahlen in der Mitarbeiterschaft haben diesen Maßnahmen Recht gegeben.

„Für das neue Jahr erhoffen wir uns schnell eine mögliche Normalisierung der Ansteckungssituation“, sagt Van den Houte abschließend. Die „Ankunft“ des Corona-Impfstoffes in Deutschland gebe hier Anlass zur Hoffnung.

Salzgitter AG:

Betrieb geht auch über Feiertage teils weiter Für die Salzgitter AG teilt Sprecher Bernhard Kleinermann kurz mit, dass man in den Konzernbereichen mit guter Kundennachfrage – etwa der Flachstahl – auch aktuell „nach Möglichkeit“ weiterproduziert werde. In solchen mit schwacher Auslastung werde es unterdessen „auch verlängerte Stillstände geben“.

Stadt Salzgitter:

OB Klingebiel sieht in Corona-Krise „Besinnung auf wahre Werte“ Frank Klingebiel, Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, lässt in seinem Weihnachts-Grußwort unter anderem verlauten: „Dieses Jahr hat uns noch mehr als sonst gezeigt, worauf es eigentlich ankommt, und dazu geführt, dass wir uns auf wahre Werte besinnen: Glaube, Liebe, Gesundheit, Demut, Gemeinsinn, ein wenig mehr ,wir‘ statt ,ich‘.“ „Wenngleich uns allen sicherlich keine normalen Festtage bevorstehen, wünsche ich Ihnen ein besinnliches und gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest“, fährt der CDU-Politiker fort. Für das „sicherlich für uns alle herausfordernde“ 2021 wünsche er alles Gute - „und vor allem Gesundheit und Zuversicht“.

Klingebiels vollständige Rede können Sie auf der Website der Stadt Salzgitter lesen.