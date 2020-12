Die Polizei ermittelt nach einer versuchten schweren Brandstiftung in Lebenstedt (Symbolbild)

Lebenstedt Die Bewohner der Wohnung an der Berliner Straße können das Feuer löschen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannter zündet Brandsatz vor Wohnungstür in Lebenstedt

Zu einer versuchten schweren Brandstiftung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Berliner Straße (Lebenstedt) ist es am Mittwoch, 23.12., gegen 14 Uhr gekommen. Wie die Polizei Salzgitter mitteilt, stellte der bislang unbekannter Täter eine Flasche mit brennbarer Substanz vor einer Wohnungstür ab und entzündete sie.

Versuchte Brandstiftung in Lebenstedt: Bewohner können Feuer rechtzeitig löschen

Der Brand konnte frühzeitig durch die 35-jährige Wohnungsmieterin und ihren minderjährigen Sohn festgestellt und eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich telefonisch zu melden: (05341) 18970.

red