Verkehrsunfall auf Kreuzung in Lebenstedt: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden ist es am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 16 Uhr an der Kreuzung Neißestraße/Peiner Straße in Lebenstedt gekommen.

Verkehrsunfall in Lebenstedt: 20-Jähriger übersieht entgegenkommenden Autofahrer

Lebenstedt. Ein 20-Jähriger aus Ilsede, so die Mitteilung der Polizei, war mit seinem Pkw auf der Neißestraße in Richtung Hallendorf unterwegs. Als er nach links in die Peiner Straße abbiegen wollte, übersah der Mann jedoch den entgegenkommenden Pkw eines 72 Jahre alten Salzgitteraners, der auf der Kanalstraße geradeaus in Richtung Stadtzentrum fahren wollte.

Beide Unfallfahrer leicht verletzt, Sachschaden rund 10.000 Euro

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Zusammenstoß, beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

red