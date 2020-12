70 PKW bei Drive-In-Gottesdienst in Salzgitter-Bad

Spätestens als am Sonntagvormittag die Kirchenuhren im Stadtgebiet zur zehnten Stunde schlugen, waren alle Sorgenfalten aus den Gesichtern von Pfarrer Hans-Günter Sorge und seinem Team verschwunden. Fast 70 PKW drängelten sich zum Drive-in-Gottesdienst auf dem Schützenplatz am Pfingstanger - und bescheinigten den Kirchgängern aus dem Stadtgebiet und weiteren Freunden innovativer Ideen eine große Flexibilität sowie viel Neugierde.

Salzgitter-Bad: Organisator „von Zuspruch selbst überrascht“

„Wir sind selber sehr überrascht“, bestätigte Pfarrer Sorge auf Nachfrage unserer Zeitung beim Blick auf die anrollende Blechlawine. Noch wenige Tage vor dem Termin hatte er sich Gedanken gemacht, ob überhaupt jemand komme. Das eigentliche Weihnachtsfest sei am 27. Dezember ja schon vorbei – obwohl der Sonntag nach dem Fest von vielen Menschen bereits als „dritter Feiertag“ gesehen werde.

„Wir wollen mit dem Drive-in-Gottesdienst ein Erlebnis für Familien anbieten“, erklärte Sorge. Auch die katholische Kirche müsse in Bewegung bleiben, das habe das Corona-Jahr 2020 gezeigt.

Pfarrer Sorge hat mit Autogottesdiensten bereits gute Erfahrungen gesammelt

Als Organisator von Autogottesdiensten hat Pfarrer Hans Günter Sorge bereits gute Erfahrungen gesammelt: sei es zu Himmelfahrt in Hildesheim oder an Heiligabend in Seesen. Und nun zeigten sich auch die Bürger aus dem riesigen Stadtgebiet Salzgitter gegenüber dieser ungewöhnlichen Gottesdienst-Form mit zwei Kirchorten aufgeschlossen.

Zwei Kirchorte? „Ja. Eine katholische Messe besteht aus zwei Teilen: Aus dem Wortgottesdienst mit Predigt und Fürbitten, das erleben wir hier als Drive-in-Gottesdienst auf dem Schützenplatz. Der zweite Teil, die Eucharistiefeier, erfolgt im Anschluss für angemeldete Personen und unter Corona-Auflagen in der St.-Marien-Kirche am Altstadtweg“, erläuterte Pastor Sorge.

Drive-In-Gottesdienst auf Schützenplatz: Mitsingen und -hupen erlaubt

Corona-Auflagen und Anmeldungen waren auf dem Schützenplatz hingegen kein Thema. Auch das (Mit-)Singen im eigenen Fahrzeug war erlaubt. Oder das Mithupen, im Takt der Weihnachtslieder, die aus der Konserve eingespielt wurden und voluminös über den Festplatz hallten.

Bei einem Spaltbreit geöffneten Autofenster war der Predigttext gut zu verstehen, aber auch da hatte Pfarrer Sorge eine Vorsorge getroffen: Per QR-Code wurde der Drive-In Gottesdienst (und auch die sich anschließende Eucharistiefeier) im Internet übertragen und konnte dort problemlos auch von den Gästen im Auto verfolgt werden.

Salzgitter-Bad: Kritische Predigt zu Geburt und Leben Jesu

Den Statuten des katholischen Kirchenjahres folgend, wurde jener Sonntag als das „Fest der Heiligen Familie“ gefeiert. Aber was machte diese Familie vor 2000 Jahren so heilig? Dennis Giesa, Theologie-Student und Praktikant der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien, hinterfragte dies in seiner Predigt kritisch: Maria wurde vor der Ehe schwanger. Hätte Josef sie verstoßen, wäre sie gesteinigt worden. Die Familie fand nur in einem Stall mit Tieren eine Bleibe. Jesus riss als Zwölfjähriger von zu Hause aus und sprach später zu seiner Mutter: „Weib, was willst du?“ Wer spricht so mit seiner Mutter? Was mag Maria gefühlt haben, als ihr Sohn schließlich neben Verbrechern hingerichtet wurde? Würde so eine Familie in unseren Gemeinden leben, hätten die Nachbarn sicher viel zu tuscheln, vermutete Dennis Giesa.

Aber diese Familie sei in jedem Abschnitt ihres Lebens und zu jeder Zeit dem Willen Gottes gefolgt, auch bis zum Tode. Und darin finde sich bis heute der Schlüssel zum Weihnachtsfest.