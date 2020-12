Nächtlicher Großbrand zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Salzgitter hat die Feuerwehren beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Halle aber stürzte infolge des Feuers ein.

Großbrand in der Nacht zerstört Lagerhalle in Salzgitter

Salzgitter Verletzte gibt es nicht, aber der Sachschaden dürfte immens sein, nachdem in Salzgitter in der Nacht zu Montag eine Halle niedergebrannt ist.

Ein Großbrand in Salzgitter hat in der Nacht zu Montag die Feuerwehren in Atem gehalten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand, der Sachschaden allerdings dürfte immens sein, nachdem auf dem Gelände einer Dachdeckerfirma in Lebenstedt eine Lagerhalle niedergebrannt ist.

Wie Einsatzleiter Fabian Abt berichtet, konnten die Einsatzkräfte schon auf der Anfahrt auf der Peiner Straße Feuerschein und Rauch sehen. Der Alarm ging laut Abt um kurz nach halb 2 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand, die Flammen hatten auch schon auf ein angrenzendes Geschäftsgebäude übergegriffen.

Großbrand: Lagerhalle in Salzgitter stürzte ein

Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gelände und zum Geschäftshaus, auch um nach Personen zu suchen. In Absprache mit dem Firmeneigentümer konnte hier schnell Entwarnung gegeben werden: Keine Personen im Gebäude, keine Verletzten.

Da in derartigen Hallen unter Umständen Gasflaschen gelagert sein können, ging die Feuerwehr vorsichtig vor, löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass die Halle letztlich einstürzte. Der Einsturz erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich, am Ende ging die Feuerwehr mit Schaum vor und setzte eine Brandwache ein.

Starker Rauch, aber keine Gefahr für Bevölkerung

In der Halle lagerten laut Feuerwehr unter anderem ein Gabelstapler und Baumaterialien. Zwar gab es eine starke Rauchentwicklung, laut Einsatzleiter Abt bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Im Einsatz waren neben beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Freiwilligen Wehren aus Lebenstedt, Hallendorf und Engelnstedt. Unterstützung gab es durch das THW, das logistische Aufgaben übernahm und unter anderem für Licht sorgte.

Zur Brandursache oder genauen Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.