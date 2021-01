Klingebiel: „Ich habe keine Zeit für Wahlkampfthemen“

Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung / Bernward Comes

Corona. Corona, Corona: Die Pandemie hat auch die Taktzahl des vergangenen Jahres in Salzgitter bestimmt. Welche Folgen der Kampf gegen das Virus für die Stadt hatte, wie weit auch anderen Themen der Stadt 2020 ihren Stempel aufdrückten und welche Herausforderungen die Verwaltung 2021 zu meistern hat, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) im Gespräch mit SZ-Redakteur Michael Kothe. Das Jahr 2020 stand für die Stadt ganz im Zeichen der Pandemie.

Was waren für Sie – in drei Stichworten – die wichtigsten Erfahrungen im Kampf gegen das Corona- Virus?

Lebensrettung, Einsatz bis zur Belastungsgrenze, Zusammenhalt. Sie haben überwiegend gemeinsam mit dem Krisenstab das Management in diesen Krisenzeiten übernommen. Was war für Sie dabei die wichtigste Herausforderung? Erst einmal die Strukturen zu organisieren, weil die Krise nicht in den normalen Verwaltungsabläufen zu bearbeiten war. Man muss viel schneller, viel flexibler sein und stündlich auf neue Lagen reagieren. Und das jeden Tag. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung.

Das Positive ist, dass wir im Führungsstab und in den betroffenen Fachdienstleitungen im Krisenstab eng zusammengerückt sind und sich jeder über seinen Tellerrand hinaus mit den anfallenden Themen beschäftigt hat. Insofern hatten wir ein breit abgewogenes Meinungsbild, in das die Polizei und die beiden Krankernhäuser einbezogen wurden, so dass wir und ich am Ende die nötigen Entscheidungen treffen konnten. Ich bin stolz auf mein Team.

Zwei Lockdowns, die Schließung der Gastronomie und massive Einschränkungen für den Einzelhandel, aber auch einschneidende Vorgaben für Schulen und Kitas sowie ein Gesundheitsamt, das fast ein Jahr lang am Limit arbeiten musste – die Pandemie hat manche Schwachstellen der Vergangenheit erbarmungslos aufgedeckt. Beispiele sind die schlechte personelle Ausstattung der Gesundheitsämter und die massiven technischen Defizite an Schulen. Mangelnde Vorbereitung und hinderliche Bürokratie haben die Stadt zusätzlich ausgebremst.

Was sind die ersten Konsequenzen, die Sie aus der Krise ziehen?

Wir bewegen uns bei der Aufgabenerledigung im Rahmen staatlicher Aufgaben, der Bildung und dem Gesundheitsschutz. Die Kommunen sind der verlängerte Arm des Landes und des Bundes, deren Aufgaben wir erledigen. Wir haben in der Bildung in einer Krise die Voraussetzungen schaffen müssen für Digitalen Unterricht und Homeschooling, für die der Kultusminister schon früher die finanziellen, personellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen hätte sicherstellen müssen, wenn sich das Land in ein digitales Zeitalter aufmacht. Insofern waren die Voraussetzungen besonders hoch, da es nicht nur um den Gesundheitsschutz an unseren Schulen, sondern im Kern um eine digitale Neuausrichtung unserer Schulen geht.

Der Digitalpakt Schule von Bund und Ländern ist richtig, kommt aber um Jahre zu spät. Die Krise hat die Defizite offenbart. Im öffentlichen Gesundheitswesen ist es genauso. Bund und Länder finanzieren zwar 5000 Stellen für die nächsten fünf Jahre, aber ich kann mir weder Ärzte noch medizinisch-technische Angestellte selbst „backen“. Die müssen zusätzlich ausgebildet werden. Das dauert! Aber was sind die Konsequenzen? Ich sehe darin Chancen.

Das, was die Krise schonungslos aufgezeigt hat, sind Herausforderungen, die ignoriert worden sind. Die sind politisch so deutlich geworden, dass sie jetzt angegangen und gelöst werden. Die Konsequenz ist, dass man jetzt nicht nachlassen darf, wenn die Krise vorbei ist, und in den alten Trott verfallen. Anforderungen an Bildung und Gesundheitsschutz müssen auch langfristig anhalten.

Das setzt aber voraus, dass die Bundes- und Landespolitik hier Schwerpunkte setzt. Auch die finanziellen Einbußen, die Corona Salzgitter bescherte, werden den Etat über 2023 hinaus belasten. Sie haben mit Rückendeckung der kommunalen Spitzenverbände schon früh massive Hilfeleistung von Bund und Land gefordert. Doch denen scheint allmählich auch das Geld auszugehen. Teilweise wird aus Reihen des Bundestags schon gefordert, die Kommunen stärker zur Kasse zu bitten.

Wie pessimistisch macht Sie diese Diskussion?

(Lacht) Ich bin und bleibe ein durchweg positiver Mensch und Optimist. Allerdings ist im politischen Geschäft auch Realismus nötig. Nächstes Jahr findet auch eine Bundestagswahl statt. Sie wird vermutlich dazu führen, dass die Bundespolitik eher den kommunalen Forderungen gegenüber aufgeschlossen sein wird. Da zähle ich auf den auf den Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinem Vorschlag eines Entschuldungspaktes, so dass die Kommunen nicht allein gelassen werden.

In der Tat stelle ich fest, dass auf Bundesebene die Haltung vorherrscht: „Wir haben den Kommunen so viel Geld gegeben – jetzt muss auch mal Schluss sein“. Wir als Kommunen haben aber auch Aufgaben zu bewältigen, die so noch nie dagewesen sind. Und wir verlieren durch die Corona-Pandemie rund 40 Millionen Euro Gewerbesteuer jährlich nicht nur in diesem, sondern auch in den nächsten vier Jahren. Das geht auch Essen, Duisburg und allen anderen Städten so. Da glaube ich, dass parteiübergreifend alle dabei sind, die Dramatik auf der Ebene des Bundes und der Länder deutlich zu machen. 2021 und 2022 werden daher Hilfen kommen; da bin ich noch zuversichtlich. Doch danach ist das Prinzip zu befürchten: Die letzten beißen die Hunde.

Seit dem 15. Dezember ist in Salzgitter das Impfzentrum einsatzbereit. Wie reibungslos wird die Impfung gegen das Virus anlaufen und wie lange wird es dauern, bis der überwiegende Teil der Bevölkerung geschützt ist? Eine verlässliche Prognose maße ich mir nicht an. Wir haben innerhalb von elf Tagen – vom 4 bis zum 15. Dezember – das Impfzentrum einsatzbereit hergestellt. Am vergangenen Freitag haben sich das Land und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) darauf geeinigt, dass praktizierende Ärzte, die bei den Impfzentren mithelfen wollen, für die KVN auf Honorarbasis stunden- und tageweise arbeiten, so dass dass das Personal in den Impfzentren sichergestellt ist. Die Aufbauleistung für das Zentrum war großartig. Also auch da Dank am meine Leute, dass wir das hinbekommen haben. Die Zahl der Impfungen hängt letztlich von der Zahl der Dosen ab.

Und da stelle ich fest, dass die Anzahl eher rückläufig ist im Vergleich zu den Zahlen, die vor drei bis vier Wochen vom Bund genannt wurden. Insofern gehe ich davon aus, dass wir realistisch mindestens bis zum Ende nächsten Jahres brauchen werden. Neben Corona gab es noch andere Themen, die die Stadt 2020 beschäftigt haben. Dazu zählt der Doppelhaushalt 2021/2022. Die Beschlussfassung ist wegen Corona auf Mitte Januar verschoben worden.

Wo wird es Streitpunkte bei diesem eng gestrickten Etat geben?

Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Als OB finde ich, der Haushalt ist sehr ausgewogen und der Lage angemessen aufgestellt. Ich glaube, dass sich die Fraktionen auf die notwendigsten Maßnahmen beschränken und da kann es im Einzelfall unterschiedliche Prioritäten geben. Größere Kontroversen erwarte ich für diesen Haushalt eher nicht. Unter massivem Druck steht die Stadt weiterhin beim Platzbedarf in Krippen und Kitas sowie beim Neubau zweier Schulen.

Welche Maßnahmen müssen 2021 konkret umgesetzt werden?

Vorweg: Gerade bei Krippen und Kitas stehen wir keineswegs unter Druck, weil wir die Anforderungen bisher alle erfüllen konnten. Die Zahlen weiterer benötigter Kita- Plätze beziehen sich eher auf künftigen Bedarf in Neubaugebieten. So dass man sich auch die Frage stellen muss, ob nicht die Maßnahmen, die wir jetzt in der Pipeline haben – wenn sie denn umgesetzt werden - auch ausreichen, um zeitverzögert Kinder der Neubürger in den Kitas unterzubringen. Also der akute Druck besteht dort nicht, da wir in den vergangenen zehn Jahren in diesem Bereich geklotzt haben, wenn man sieht, wie viele Neubaugebiete entstanden sind. Da sind wir gut aufgestellt.

Das Hauptproblem der Stadt ist, alles umzusetzen, was wir an finanziellen Ressourcen in den vergangenen Haushalten zur Verfügung gestellt haben. Der Fachkräftemangel besteht nicht nur bei den Ingenieuren, sondern in der Verwaltung und bei den Erziehern. Gerade in der Bauverwaltung haben wir das Problem, dass wir ein Bauvolumen von weit über 20 Millionen Euro realistisch gar nicht umsetzen können. Das ist auch ein Problem bei der Umsetzung des Strukturhilfeprogramms des Landes über 50 Millionen Euro.

Das Modell des Generalunternehmers, der für uns Kitas in Serie produzieren sollte, scheitert am Zuwendungsrecht des Landes. Zu deutsch: Wir haben bei den Investitionen kein Finanzproblem, sondern ein Ressourcenproblem bei den Stellenbesetzungen. Wenn nach den Vergaberichtlinien eine Kita eine Bauzeit von vier Jahren hat, wir aber gleichzeitig zum Mond fliegen können, muss man sich schon fragen, ob das alles noch zeitgemäß ist.

Ist die vom Rat beschlossene Serienproduktion bei den Kitas also gescheitert?

In der geplanten Form: Ja, denn das grüne Licht des Landes wird wohl nicht kommen. Wir werden damit vermutlich im Januar wieder in den Rat gehen und eine Alternative vorstellen. Aber mit den eigenen personellen Ressourcen können wir das nicht leisten. Also läuft es auf eine Ausschreibung für Generalunternehmen hinaus, die Planung und Vergabe teilt. Aber dann müssen wir wieder eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorlegen, die wieder Monate dauert. Oder wir machen einzelne Ausschreibungen für jede Kita und Schule gemäß Bausatz.

Dann suchen wir einen externen Planer und einen externen Steuerer. Das macht deutlich, wie praxisfern das Vergaberecht ist. Ich werde mit dem Land noch einmal verhandeln, ob wir das Geld nicht als Finanzhilfe bekommen, in den Etat einsetzen und so nicht an die strengen Vorgaben zumindest der Landeshaushaltsordnung gebunden sind. Der Teufel steckt da im Detail. Wenn diese bürokratischen Vorgaben nicht schnellstens entschlackt werden, wird Deutschland im globalen Wettbewerb abgehängt. Anderes Stichwort: das Krankenhaus St. Elisabeth. Hier ist mit dem Neubau immer noch nicht begonnen worden. Auch der neu konzipierte Altbau, in den das Gesundheitsamt einziehen soll, ist in weite Ferne gerückt.

Bereitet Ihnen das Sorge?

Sorge würde es mir bereiten, wenn ich befürchten müsste, beides kommt nicht. Das sehe ich aber nicht. Das Elisabeth-Krankenhaus hinterfragt angesichts der Corona- Krise wie jeder andere Investor auch seine Pläne. Es hält am Vorhaben fest, modifiziert und passt an. Vor drei Wochen hat das Krankenhaus einen neuen Bauantrag eingereicht. Es wird wohl zu einer Verzögerung von etwa einem halben Jahr kommen.

Lesen Sie begleitend zum Klingebiel-Interview auch:

In eine Zwickmühle hat Stadt und Rat die Abwasserkanalisation in Flachstöckheim gebracht. Ausgerechnet im Kommunalwahljahr wollen die Anlieger keine Gebührenzahlen – die Rechnung sollen alle Bürger begleichen. Geht das?

Das Thema ist bereits sehr intensiv diskutiert worden. Als der Rat 2012 die Grundentscheidung getroffen hat, einen Zentralsammler von Süd nach Nord zu verlegen, stellten sich diese Fragen der konkreten Ausführungsplanung nicht. Und darum geht es jetzt. Hätte man die alte Leitung in Flachstöckheim technisch mit einbezogen, wären hinsichtlich der Anschlüsse kein neuen Kosten entstanden.

Diese technische Ausführungsplanung konnte zum Zeitpunkt der Grundsatzentscheidung weder der Politik noch den Anliegern bekannt sein. Nun ist sie so. Alles, was umgesetzt und an Aufträgen vergeben wurde, werden wir jetzt nicht mehr ändern können, sonst entstünden Schadensersatzforderungen und städtischerseits Vermögensschäden. Das ist weder der Verwaltung noch dem Rat abzuverlangen. Nun ist man händeringend auf der Suche nach einer Lösung. Am Ende muss aber irgendjemand die Kosten bezahlen. Es ist immer so, dass entweder der Eigentümer oder die Allgemeinheit den Anschluss bezahlt. Um diese Kernfrage dreht es sich. Die wird der Rat zu entscheiden haben.

Wann rechnen Sie damit?

Realistisch im ersten Quartal 2021, weil ich jetzt vorgegeben habe, dass die Sach- und Rechtslage, auch die Ausführungsplanung – denn von Flachstöckheim geht die Leitung ja weiter – den Rats- und Aufsichtsratsmitgliedern der städtischen Abwasserentsorgungsgesellschaft und mir vorgestellt wird, damit wir sachgerecht und rechtskonform entscheiden können, ob wir an der Planung festhalten oder Veränderungen vornehmen müssen. Die Grenze der Veränderbarkeit liegt in der Rechtmäßigkeit. Sie werden 2021 erneut als Oberbürgermeister kandidieren.

Welche Wahlkampfthemen haben Sie im Sinn?

Ich habe keine Zeit für Wahlkampfthemen. Ich werde mich um die Verwaltung und die Zukunft der Stadt kümmern. Denn die Corona-Krise ist nächstes Jahr nicht vorbei und anders als im März, wo Corona zu einem hundertprozentigen Stillstand der Arbeitspflege geführt hat, findet der Alltag weiter statt. Alle anderen Projekte können jetzt nicht ruhen, sondern müssen umgesetzt werden. Das bindet nicht nur meine Kräfte zu hundert Prozent, sondern auch die der gesamten Verwaltung. Insofern werde ich mich darauf konzentrieren, meine Arbeit zu erledigen, damit sie erfolgreich umgesetzt wird.

Also Wahlkampf nur am Rande?

Ich finde, Wahlkampf muss authentisch sein. Wenn Sie nach 14 Jahren im Amt im Wahlkampf völlig neue Themen aus dem Hut zaubern, müsste man sich fragen, warum das nicht vorher schon geschehen ist. Ich glaube, ich habe mich ausgezeichnet durch Verlässlichkeit, sehr akribisches und beharrliches Arbeiten sowie Zielumsetzung. Die großen Herausforderungen bleiben die Integration, die Transformation der Industriebetriebe zur Erhaltung der Arbeitsplätze, die Digitalisierung der Schulen und die Finanzlage – allein dieses große Paket umzusetzen, bindet alle Arbeitskapazitäten. Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Stadt wird angesichts dieser Herausforderungen mehr als eine weitere Wahlperiode erfordern.

Im Herbst folgen die Bundestagswahlen. Es zeichnet sich bisher ab, dass aus dem Wahlkreis Salzgitter/Wolfenbüttel/Vorharz, den lange Zeit Sigmar Gabriel (SPD) beherrschte, kein Kandidat aus Salzgitter kommt. Ist das ein Umstand, den Sie für die Stadt mit Sorge sehen?

Ein Schwergewicht wie Sigmar Gabriel zu ersetzen, fällt insgesamt schwer. Zum einen war er politisch in der Regierung sehr vernetzt, zum zweiten hatte ich auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu ihm. Alles in allem ist es immer hilfreich, Abgeordnete zu haben, die auch aus der eigenen Stadt kommen und die dortigen Problemlagen kennen, aber ich bin gut vernetzt bis in die Bundesregierung hinauf.

Nach 14 Jahren Amtszeit und etlichen Jahren im Präsidium des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und als Präsident und Vize-Präsident des Niedersächsischen Städtetages habe ich den kurzen, direkten und vertrauensvollen persönlichen Draht zu den Regierungsmitgliedern in Bund und Land. Also das ist nicht wahlkampfentscheidend. Doch. Jeder andere OB-Kandidat besitzt diese Netzwerke vermutlich nicht.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2021?

Ich vermisse insbesondere die Kontakte zum Fußball, zu meinen Jungs der Ü50. Das merkt man deutlich, je mehr man im Stress ist. Der Fußball am Freitag Abend ist da als Ventil immer sehr entscheidend gewesen. Da hoffe ich, dass 2021 wie bei vielen anderen auch zu einer gewissen Normalität zurückfindet. Meine Freizeitgestaltung war zuletzt gleichsam bei Null. Das zweite ist etwas, das mich privat fordern wird: Unser Hund Diego hat jetzt „Verstärkung“ bekommen. Unsere Tochter Natalie und ihr Freund Torben haben seit zwei Wochen einen kleinen Elo namens Monty. Das bereichert die ganze Familie.