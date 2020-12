Der Wochenmarkt in Lebenstedt fällt am Donnerstag aus.

Lebenstedt. Weil an Heiligabend kaum Besucher das Angebot annahmen, hat die Stadt entschieden, den Markt an Silvester nicht stattfinden zu lassen.

Wochenmarkt in der Chemnitzer Straße fällt aus

Aufgrund der geringen Besucherzahlen am Donnerstag, 24. Dezember, fällt der am Donnerstag, 31. Dezember, geplante Wochenmarkt auf der Chemnitzer Straße in Lebenstedt aus. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie weist zudem darauf hin, dass sich aktuell das Warenangebot auf den Wochenmärkten ausschließlich auf Lebensmittel konzentriert.

red