Salzgitter: Stadt verbietet das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk

Die Stadtverwaltung hat am Dienstag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die angesichts des anstehenden Silvesters des Mitführen und Abbrennen von Feuerwerk und Böllern - sogenannte pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 - in festgelegten Gebieten untersagt. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist derzeit bundesweit verboten, das Zünden in Niedersachsen jedoch aufgrund des jüngsten Urteils des Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg nicht grundsätzlich.

Böllerverbot an Silvester unter anderem am Salzgittersee

Die Stadt Salzgitter hat diesbezüglich nun Regelungen getroffen. Feuerwerks- und Böllerverbot besteht demzufolge ab sofort an folgenden Orten: Lebenstedt: Parkflächen am Nordufer des Salzgittersees (Reppnersche Bucht), am Westufer (Wasserskianlage) sowie am Ostufer (Parkflächen der Straße Zum Salzgittersee). Lichtenberg: Parkflächen am Burgbergparkplatz inklusive Aussichtspunkt. Gitter: Straße Zum Schäferstuhl im Bereich des Flugplatzes.

Stadt: Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren an Silvester verstärkt

Hier hätten sich in den vergangenen Jahren erfahrungsgemäß viele Menschen zum gemeinsamen Silvesterfeuerwerk getroffen, heißt es seitens der Stadt. Ordnungsdienst und Polizei würden diese Bereiche verstärkt kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden. Die Allgemeinverfügung ersetze nicht die ohnehin geltenden Regelungen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, sondern ergänze diese, stellt die Verwaltung abschließend klar.

