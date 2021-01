Oldtimer aus Salzgitter sind im Fernsehen zu sehen

Im Juli 2019 waren die Oldtimer aus Salzgitter in Liebenburg zu bestaunen. Nun steht ihnen am 2.Januar ein Auftritt im Fernsehen bevor.

Salzgitter-Bad. Oldtimer-Fan Falko Thulke stellt Glanzstücke des Oldtimer-Forums Salzgitter am 2. Januar im TV vor. Sie sind in der ARD zu sehen.

Sie sind die Legenden der Landstraße und lassen die Herzen von Technikfreaks höher schlagen: die historischen Vehikel des Oldtimer-Forums Salzgitter. Mehrmals waren die Oldtimer- Freunde und ihre Fahrzeuge mit ihren technischen Treffen in Chrom und Leder in Liebenburg zu Gast, durchrollten bei spektakulären Ausfahrten die Region oder wirkten als Statisten in der Kult-Serie „Babylon Berlin“ mit.

Thulke und seine Oldtimer sind zu Gast bei Kai Pflaume

Nun steht ihnen ein weiterer Auftritt im Fernsehen bevor: Oldtimer-Freund Falko Thulke stellt bei der ARD-Fernsehsendung „Klein gegen Groß – Auf Los gehts los" mit Moderator Kai Pflaume mehrere Oldtimer-Fahrzeuge des Oldtimer-Forums Salzgitter vor.

Sendung wurde aufgezeichnet

Die Sendung ist am Samstag, 2. Januar, um 20.15 Uhr zu sehen. Sie wurde bereits im Oktober 2020 in Berlin aufgezeichnet und mehrere Oldtimer aus Salzgitter werden dort zu bewundern sein.