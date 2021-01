Salzgitters SPD will Etatmittel fordern für ÖPNV und Naherholung

Die SPD-Rastfraktion bringt nur wenige Forderungen in den wegen der Corona-Folgen ohnehin sparsam geschnürten Doppelhaushalt für 2021/2022 ein. Doch durch Bündnisse mit anderen Partnern im Rat kann sie sicher sein, dass ihre Anträge mit großer Mehrheit am 20. Januar im Rat erfolgreich durchgehen. Damit werde zugleich deutlich gemacht, „dass wir nur gemeinsam diese – in jeder Hinsicht - schwierigen Zeiten durchstehen können“, betont Fraktionschef Ulrich Leidecker.

Verkehrsstationen sollen entstehen

Konzentriert haben sich die Sozialdemokraten zum einen auf den Ausbau der Infrastruktur des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Stadtgebiet. Gemeinsam mit FDP und MBS fordern sie, im Etat für die Einrichtung einer Verkehrsstation am Busbahnhof in Salzgitter-Bad 435.000 Euro einzuplanen. Unter anderem wird die Summe gedeckt durch einen Zuschuss des Regionalverbandes in Höhe von 413.000 Euro. Zu prüfen sei auch, ob weitere Parkplätze entstehen können. Mit Hilfe von Zuschüssen könnten zusätzliche Verkehrsstationen etwa in Lebenstedt, Thiede, Watenstedt und Immendorf entstehen.

Salzgitter-See soll weiterentwickelt werden

Zum zweiten drängt die SPD trotz coronabedingten Sparkurses darauf, dass es nach der Sammlung der Wünsche und Anregungen der Bürger in konkreten Schritten vorangeht mit der Entwicklung des Salzgittersees als Naherholungsgebiet. In den Wirtschaftsplan des Städtischen Regiebetriebes (SRB) will die Fraktion mit Unterstützung von CDU, Grünen, Linken, FDP und MBS Geld für die Umsetzung von Maßnahmen einsetzen. Das sollen Beträge in Höhe von jeweils einer halben Million Euro für die Jahre 2021 und 2022 sein. Welche Projekte das sein können, lässt der Antrag offen.

Thermalsolbad soll erneuert werden

Ein dritter Schwerpunkt ist für die SPD-Fraktion, dass nach der Sanierung des Stadtbades in Lebenstedt das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad erneuert wird: „Auch hier gibt es einen engen Schulterschluss mit anderen Ratsfraktionen“, betont Leidecker.

Für die Beleuchtung des Stadtparks wollen SPD, CDU, Grüne, MBS, Linke und FDP rund 25.000 Euro vorsehen. „Die Finanzierung erfolgt durch Einsparungen eigener Haushaltsmittel“, sagen die Sozialdemokraten im Antrag zu.