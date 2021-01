Vandalen demolieren Bushaltestellen in Beinum und Lobmachtersen

Sowohl in Beinum als auch in Lobmachtersen zerstörten bislang noch nicht ermittelte Täter Bushaltestellen (Symbolbild).

Vandalen haben zwei Bushaltestellen in Beinum und Lobmachtersen am Mittwoch demoliert. Wie die Polizei mitteilt, zerschlugen die noch nicht ermittelten Täter jeweils eine Scheibe der Wartehäuschen.

Vandalismus in Beinum und Lobmachtersen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei gibt die Tatzeit für die Haltestelle in der Zollhausstraße in Beinum als zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr liegend an. In Lobmachtersen schlugen die Täter den Ermittlungen zufolge gegen 19 Uhr in der Flachstöckheimer Straße zu.

Bei den Taten entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer (05341) 8250.

red