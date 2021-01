Wurfmaschine auf Burg Lichtenberg wird restauriert

Hand aufs Herz: Ob nun „Verschönerungsverein Burg Lichtenberg“ (wie bei seiner Gründung 1892 genannt) oder „Förderverein Burg Lichtenberg“, so wie die Mitglieder ihren Verein im Jahr 1995 umbenannten, ist im Prinzip wurscht und nur eine Formalie: Die Aufgaben der begeisterten Burgfreunde blieben immer die gleichen, denn zu fördern und zu verschönern gibt es über die vielen Jahrzehnte hinweg jede Menge.

Und dass die Arbeiten rund um der historischen Burgruine niemals enden werden, davon konnte sich ein emsiger Tross Burgbegeisterter überzeugen, der am Mittwochvormittag bei eisigem Winterwetter den Abbau der Wurfmaschine durch eine Holzfachfirma begleitete und dokumentierte. Der Nachbau der sogenannten „Blide“ – einer mittelalterlichen Steinwurfmaschine – war nicht nur sprichwörtlich in die Jahre gekommen und bedurfte einer dringenden Restaurierung.

Das Holz zerfiel bereits beim Abtransport

Morsch zerfiel das Holz, als der mächtige Teleskop-Stapler das Holzgerüst zum Abtransport auf seine Palettengabel nahm. Gebannt verfolgte der geschichtsbegeisterte Tross den Abtransport: Neben der 1.Vorsitzenden des Fördervereins, Sigrid Lux, wohnten Geschäftsführer Willi Ehlers sowie die Vorstandsmitglieder Hannes Hoffmeister, Harald Weidner und Günter Hein dem so bedeutenden Moment bei.

Keine Frage, die mittelalterliche Wurfmaschine ist ein Hingucker für jeden Burgbesucher und ein Besuchermagnet bei zahllosen Vorführungen im Jahr. Nun aber war das alte Mädchen durch Wind und Wetter in die Jahre gekommen und bedurfte dringend einer fachlich neuen Holzkonstruktion.

Die Blide wurde 2005 aufgestellt

2005, so einigten sich die Vorstandmitglieder nach kurzer Diskussion, wurde dieser Nachbau einer mittelalterlichen „Steinwurfmaschine“ auf dem Burggelände aufgestellt. Mit Blick auf die Historie wurde erstmals im Jahre 1212 bei einer Burgbelagerung vom Einsatz einer solchen „Blide“ als Wurfschleuder berichtet, und da lag es für die Burgfreunde nahe, eine solche Konstruktion auch an der legendären Ritterburg am Lichtenberg aufzustellen.

Nur die Bezeichnung der Stein-Wurfmaschine sei leicht irreführend: „Bei einer Belagerung wurde weit mehr in die Burg geschleudert als nur Steinkugeln“, betonte Hannes Hoffmeister. Häufig wurden auch Tierkadaver ins Burginnere geworfen, um Lebensmittel zu verseuchen und Krankheiten unter den Burgbewohnern zu verbreiten. Auch Brandgeschosse seien gängige Mittel gewesen, um die Belagerten zur Aufgabe zu zwingen. Die größten Bliden, von denen berichtet wurde, besaßen eine Wurfarmlänge von 20 Metern und ein Gegengewicht von 20 Tonnen. „Damit konnten bis zu 400 Kilogramm schwere Steinkugeln rund 600 Meter weit geschleudert werden“, ergänzte Historienfreund Günter Hein und verwies auf eine durch den Förderverein aufgestellte Infotafel mit vielen Fakten zu dem mittelalterlichen Ungetüm.

Lux: Die Vorführungen mit der Blide sind immer gut besucht

So eindrucksvoll die Steinschleuder bereits für unsere Ahnen in jener grauen Vorzeit war, so begeistert wurden die eindrucksvollen Vorführungen auf der Burg Lichtenberg auch noch in der Gegenwart besucht. „Sie sind immer ein Highlight“, so Sigrid Lux. 50 bis 60 Gäste seien immer zugegen, wenn die Vorführungen in den Sommermonaten am ersten Sonntag angekündigt werden. „Hier bei uns gibt es Geschichte zum Anfassen. Da kommen immer viele Familien.“ Gerade für Kinder sei die Zeit des Mittelalters und dabei der Gedanke, auf einer Burg zu leben, sehr beeindruckend.

Aber auch für Wanderer und Radfahrer sei die Burgruine immer ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Wichtigster Wunsch der Vorstandsmitglieder sei, das Burg-Restaurant wieder in den Hände eines zuverlässigen Gastronomen zu wissen. „Wir wissen gar nicht was wird. Brandaktuell wurde es an einen Braunschweiger Unternehmer verkauft. Aber wir hoffen das Beste“, erklärte Hoffmeister. Keine Frage: Ohne Vorführungen, Hochzeiten und andere nennenswerte Einnahmen brachte die Corona-Pandemie 2020 ein besonders schlechtes Jahr für den Förderverein.

Restaurierung wird durch Konrad-Fonds unterstützt

Ein Lichtblick sei die Finanzierung-Zusage für die Restaurierung der Lichtenberger Wurfmaschine durch den Konrad-Fonds. Rund 8500 Euro, so die Vorsitzende, würde die Arbeiten kosten. Glücklich schätzte sie sich, dass das Holzbauunternehmen Schaab aus Baddeckenstedt für die Arbeiten gewonnen werden konnte. Bereits mehrfach fertigte das Unternehmen verschiedenem Zimmermannsarbeiten für den Burgverein an. „Wir waren immer sehr zufrieden“, betonte Lux. Bis zum Saisonbeginn im April 2021 soll die restaurierte Wurfmaschine an ihren angestammten Platz zurückkehren, so die Planung.

Und wie geht es mit dem kleinen Verein so leidenschaftlicher Burgfreunde weiter? „Das Werben von jüngeren Mitgliedern steht ganz oben auf unserer Agenda“, so Lux. Zurzeit gäbe es 200 Mitglieder. Das seien zu wenig für die vielen anfallenden Arbeiten, die eine historischen Burgruine mit sich brächte. Das Ausrichten eines mittelalterlichen Burgfestes sei beispielsweise ein reizvoller Gedanke, aber mit den wenigen Mitgliedern einfach nicht zu stemmen.

Förderverein braucht Nachwuchs und will Kontakt zur Stadt weiter pflegen

Ferner gälte es, die guten Kontakte zur Stadt Salzgitter zu pflegen -- und darauf zu hoffen, dass 2021 wieder ein gutes Besucherjahr mit vielen Gästen werden wird. Aber die oberste Aufgabe bliebe: Mit dem Herz für die Historie gemeinsam die Zukunft der Lichtenberger Burgruine zu gestalten.