Salzgitters MBS kritisiert und unterstützt Schloss-Umgestaltung

Foto: Bernward Comes (Archiv)

19 Anträge hat die MBS-Ratsfraktion in die Beratungen zum Doppeletat 2021/2022 der Stadt eingebracht, unterstützt oder mit eigenen Anträgen verändert. Gewürzt sind die Vorschläge mit scharfer Kritik: So lehnt die Wählergemeinschaft die CDU-Forderung nach einer barrierefreien Gestaltung des städtischen Museums Schloss Salder vorerst ab. Schon der erste Vorstoß 2016 sei wegen massiven Gewerbesteuereinbruchs von der Union zurückgenommen worden. Geändert habe sich an der Situation derzeit aber nichts. Fraktionschef Stefan Roßmann plädiert daher für eine Verschiebung des Projekts um drei Jahre.

Auch den Antrag der Union, eine „Task Force“ einzurichten, um gegen Missstände in der Wohnungswirtschaft vorzugehen, modifiziert die MBS. Sie will die vorgeschlagene halbe Planstelle zunächst auf ein halbes Jahr befristen. Zugleich verweist sie auf die von SPD-Grünen und MBS 2019 initiierte Arbeitsgruppe „Runder Tisch Wohnungswirtschaft“.

Das will die Wählergemeinschaft

Die Wählergemeinschaft setzt auf die Einführung eines virtuellen Bauamtes. Sie will prüfen lassen, ob ein Online-Service dazu beiträgt, Bauanträge effizienter und schneller zu bearbeiten. Zudem beantragt die Fraktion, die Budgets für die Energie- und Klimaschutztage 2021 sowie für das Jugendparlament zu erhöhen. Sie setzt sich außerdem ein für ein Konzept zum Beitritt zur Behördennummer 115, einer Bürgerhotline, der bereits Wolfsburg und Braunschweig angehören. Die MBS will aber auch das städtische Programm zur Förderung von Existenzgründern und Kleinbetrieben um 250.000 Euro aufstocken.

Diese Anträge unterstützt die MBS

Unterstützt hat die MBS Anträge anderer Fraktionen etwa zum Bau eines Bolzplatzes am Kinder- und Jugendtreff Graffiti, für den auf 2024 zu verlegenden Beginn des Friedrich-Ebert-Straßen-Ausbaus und die auf 2023 zu verschiebende Baumaßnahme Gittertor, zur Beleuchtung des Stadtparks, zur Weiterentwicklung des Salzgittersees und zum Ausbau der Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).