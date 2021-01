1150 Impfdosen für Salzgitter angekommen

In Salzgitter wurden laut Stadt bereits zehn Pflegeheime mit mobilen Impfteams besucht, um die Bewohner gegen den Coronavirus zu impfen. Das entspricht 1.154 Personen, die immunisiert wurden. In dieser Woche soll noch mit den erforderlichen zweiten Impfungen der bereits Geimpften begonnen werden, kündigte Erik Neiseke an, der als Brandschutzdezernent für das Impfzentrum verantwortlich ist.

Bislang hätten die Geimpften nicht über schwere Nebenwirkungen geklagt, sagte Neiseke. Nur Schmerzen im Muskel danach seien berichtet worden, was er für eine übliche Folge einer Impfung hält. "Es ist aber niemand zum Beispiel ohnmächtig geworden", sagt er. "Wir hoffen, dass es so bleibt."

Keine schweren Nebenwirkungen bei Geimpften festgestellt

Diese Woche seien 1.150 neue Impfdosen eingetroffen, die Alten- und Pflegeheime werden weiter von mobilen Impfteams besucht - diese Impfung erfolgt getrennt von den Zweitimpfungen. Seit Dienstag werden in den fünf verbleibenden Heimen, den beiden Krankenhäusern sowie beim Personal des Rettungsdienstes Impfungen durchgeführt, teilt die Stadt mit. Es sei auch überlegt worden, am Wochenende zu impfen, berichtet Neiseke, doch man habe sich dagegen entschieden. Die Gruppe der über 80-Jährigen soll ab dem 28. Januar direkt vom niedersächsischen Sozialministerium angeschrieben und über das weitere Verfahren zur Impfung informiert werden.

Nur am Samstag soll es voraussichtlich Impfungen geben, den Einsatzkräften wolle man schließlich auch Pausen gönnen, begründet er. "Wir müssen damit rechnen, dass das Impfzentrum einige Monate in Betrieb sein wird, und einige Mitarbeiter der Impfteams werden auch im Impfzentrum arbeiten", gibt Neiseke zu bedenken. Mit dem Beginn der Impfungen im Impfzentrum wird Anfang Februar gerechnet. Dies hänge allerdings von der Lieferbarkeit der Impfstoffe ab, so Neiseke. Fragen zur Corona-Impfung beantwortet die Hotline des Landes Niedersachsen unter der Rufnummer (0800) 9988665 (montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr).