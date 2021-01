Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Lebenstedt ein

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Lebenstedt eingestiegen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 10.55 und 22.55 Uhr die Kellertür eines Einfamilienhauses am Birkengrund in Lebenstedt aufgehebelt. Der 39 Jahre alte Hauseigentümer war in diesem Zeitraum nicht daheim, wie die Polizei mitteilt.

Lebenstedt: Einbrecher hebeln Kellertür auf - Polizei bittet um Hinweise

Ob und was die Einbrecher womöglich gestohlen haben, ist aktuell noch nicht bekannt, so Sprecherin Pia Sauer weiter. Der entstandenen Sachschaden beträgt rund 300 Euro, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ein.

Zeugen werden nun gebeten, sich unter der (05341) 18970 zu melden.

red