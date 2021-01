Polizei stellt in Salzgitter über 100 Tempoverstöße fest

Insgesamt 139 Verstöße stellte die Polizei am Mittwoch bei Tempokontrollen in Üffingen und Salzgitter-Bad fest.

Salzgitter. Gemessen haben die Beamten am Mittwoch in Höhe Üffingen sowie Salzgitter-Bad. Verfahren wurden eingeleitet, es stehen zudem Fahrverbote ins Haus.

Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Mittwoch in den Bereichen Üffingen und Salzgitter-Bad vorgenommen.

Üffingen: Polizei misst 24 Geschwindigkeitsüberschreitungen

An der Landstraße 615 zwischen Üffingen und Thiede, hier gilt Tempo 70, haben 24 der insgesamt 404 gemessenen Autofahrer am Morgen zwischen 6.45 und 8.15 Uhr gegen die Maximalgeschwindigkeit verstoßen. Der „Spitzenreiter“ war mit 97 Stundenkilometern unterwegs, so Polizeisprecherin Pia Sauer. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren in entsprechender Anzahl eingeleitet.

Salzgitter-Bad: 115 Tempoverstöße im Baustellenbereich - Fahrverbote drohen

Am Baustellenbereich an der Bundesstraße 6 in Höhe Salzgitter-Bad stellten die Beamten zwischen 10 und 12.30 Uhr dann insgesamt 115 Tempoverstöße fest. Gemessen worden waren laut Sauer 627 Fahrzeuge.

Der schnellste Fahrer war dabei mit einer Geschwindigkeit von 98 Stundenkilometern unterwegs. Er und zwei weitere Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Zudem leitete die Polizei auch hier wegen aller weiteren Geschwindigkeitsverstößen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, teilte Sprecherin Sauer abschließend mit.

red