Salzgitters Politiker machen sich auf den Weg zur Energiewende

Die Stadt bereitet sich darauf vor, die geplante Gründung des Wasserstoffcampus strategisch zu untermauern. In einem gemeinsamen Antrag haben sich alle Ratsfraktionen mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel auf einen Forderungskatalog geeinigt, über den der Rat am 24. März entscheiden soll. Auf der Grundlage dieses Papiers soll die Verwaltung ein Vorzeige-Projekt entwickeln. Es geht darum, wie die Kommune selbst Wasserstofftechnologie nutzen, fördern lassen und einsetzen kann für Mobilität, Bildung und Information in Salzgitter.

Auf der asis einer Bestandsaufnahme soll die Stadt andere Kommunen der Region zur Zusammenarbeit bewegen, um vereint gegenüber Land, Bund und Europäischer Union auf die Offensive aufmerksam zu machen. Das sei ohnehin ein wesentliches Ziel des Wasserstoffcampus, heißt es im Antrag.

Elf Ideen zur lokalen Nutzung alternativer Energie

Elf Ideen schlagen die Fraktionen vor, um mobil zu machen in Sachen Wasserstoff. Um Energie vorrätig zu haben für Brennstoffzellen-Busse und kommunale Fahrzeuge, die durch Wasserstoff angetrieben werden, schlagen die Politiker vor, in der ersten Phase die H2-Tankstelle des Alstom-Konzerns in Salzgitter zu nutzen. Parallel sollten weitere Standorte in Norddeutschland für „multimodale“ Wasserstoff-Tankstellen gesucht werden.

Durch Kopplung von Strom- und Gasnetzen über die „ Power-to-Gas-Technologie“ könnte zum zweiten aus Strom Wasserstoff erzeugt werden. Auch hier sei ein geeigneter Standort zu suchen.

Zum dritten müsse untersucht werden, wie Wasserstoff in die Region transportiert werden kann. Dazu sei zu ermitteln, ob Infrastrukturen zur Erdgas-Versorgung technisch für ein geplantes Wasserstoffnetz genutzt werden können.

Viertens sei zu erwägen, Wasserstoff zur Wärmeerzeugung einzusetzen. So empfehlen die Fraktionen, etwa alte dezentrale Heizanlagen von Öl auf Wasserstoff umzustellen. Wasserstoff-Blockheizkraftwerke könnten fünftens nicht nur für kommunale Gebäude, sondern auch für die dezentrale Versorgung mit Wärme und Strom in Neubaugebieten eingesetzt werden. Auch die Vermietung („Contracting“) von Wasserstoff-Heizungen wird sechstens vorgeschlagen. Weitere Stichworte im Antrag sind die unterbrechungsfreie Stromversorgung über Brennstoffzellen, unterirdische Energiespeicher für Wasserstoff und die Herstellung von synthetischem Gas („e-gas“) für Fahrzeuge.

Zehntens wir vorgeschlagen, Kohlendioxid-Ausstoß bei der Klärschlamm-Verbrennung (etwa in Hildesheim) zu nutzen, um es mit Wasserstoff in synthetisches Methan umzuwandeln, ins bestehende Erdgas-Netz einzuspeisen und als Rohstoff zu nutzen. Salzgitter könnte elftens etwa Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen mit umweltschonendem Wasserstoff-Antrieb ausrüsten – entsprechende Antriebskonzepte seien bereits im Land entwickelt worden.

Schulungs- und Informationszentrum im Sinn

Zudem schlagen der OB und die Fraktionen vor zu prüfen, ob eine gemeinsame Internetseite mit allen Partnern des Wasserstoff-Campus eingerichtet werden sollte. Dort könnte über Wasserstofftechnologie informiert, politische Beschlüsse zum Thema dokumentiert, Veröffentlichungen, Forschungsergebnisse, Tipps und Veranstaltungen aufgelistet werden. Teil des Campus könnte zudem ein modernes Schulungs- und Informationszentrum für Wasserstofftechnologie sein. Auf diese Weise könnten breite Bevölkerungskreise erreicht werden.