Diebe stehlen hochwertigen Pkw aus Salzgitteraner Autohaus

Salzgitter. Die Täter sind methodisch vorgegangen, als sie zunächst in das Autohaus einbrachen, um den Schlüssel für ihr Ziel, einen hochwertigen Pkw, zu stehlen.

Diebe haben aus einem Autohaus in der Neißestraße am Donnerstag, 21. Januar, einen hochwertigen Pkw entwendet. Vorher fuhren sie einen Gitterzaun um, so der Polizeibericht.

Die Täter brachen erst in das Autohaus ein

Die Täter schlugen in den frühen Morgenstunden, nach Stand der Ermittlungen zwischen 5.30 und 6 Uhr am Donnerstag zu. Zuerst hebelten sie mehrere Türen des Autohauses in der Neißestraße auf. Einmal im Gebäude entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel aus einem verschlossenen Behälter.

Mit einem gestohlenen Wagen walzten die Täter zunächst einen Gitterzaun platt. So war Platz für die Flucht mit dem eigentlichen Ziel des Einbruchs, einem hochwertigen Pkw.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 35.000 Euro

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf „mindestens 35.000 Euro.“ Hinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

