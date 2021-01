Foto: Bernward Comes

Der Ostfalia-Campus in Calbecht ist seit dem 16. Dezember für Studierende und Externe geschlossen – auch die Lehrenden arbeiten größtenteils im Homeoffice.

Calbecht. Die Ostfalia-Hochschule stellt sich aktuell zwar digitaler auf, aber so manch Studierender hat dafür finanzielle Sorgen.

Corona prägt auch in Salzgitter den Hochschul-Alltag

„Die Veränderung ist natürlich enorm“: Heinz-Dieter Quack benötigt nur fünf Wörter, um zu beschreiben, was sich an der Ostfalia im Zuge der Corona-Krise alles getan hat. Dekan Quack befindet sich wie seine Kollegen und Mitarbeiter derzeit „weitgehend im Homeoffice“ - Gleiches gilt für die momentan rund 2300 Köpfe zählende Studierendenschaft des Salzgitteraner Hochschul-Standortes in Calbecht.

„Unser Campus ist seit dem 16. Dezember für Studierende sowie Externe geschlossen“, erklärt Quack. Gleichzeit betont er, „dass wir weiterhin erreich- und ansprechbar sind“, und meint sowohl die Lehrenden wie etwa auch den Ostfalia-Studentenservice. Die „digitale Interaktion“ funktioniere, dennoch sei der Mensch natürlich nach wie vor ein soziales Wesen: „Wir hoffen aktuell, Richtung Sommer wieder ein Stückchen mehr des klassischen Arbeitsalltags erleben zu können.“

Ostfalia: Auch in Salzgitter finden Lehre und Prüfungen nur digital statt

Schon jetzt sei allerdings klar, dass für die Studierenden auch das kommende Sommersemester von zu Hause aus stattfinden werde. Dies war und ist bereits im laufenden Wintersemester (inklusive Prüfungen) mehrheitlich der Fall. „Einzelne Präsenzlehrveranstaltungen waren bis Mitte Dezember möglich“, selbstredend unter Beachtung sämtlicher Maßnahmen zum Infektionsschutz, wie Ostfalia-Sprecherin Nadine Zimmer berichtet. „Solange es die Situation zugelassen hat, wurde Studierenden ermöglicht, sich in leere Hörsäle oder die leere Mensa zu setzen, um Online-Vorlesungen zu verfolgen oder zu lernen.“

Die Hochschule hat im Zuge der Corona-Situation einen Rahmenhygieneplan entwickelt, der an sämtlichen Standorten – neben Salzgitter sind das Wolfenbüttel, Wolfsburg und Suderburg (Landkreis Uelzen) – greift. Dazu gehören auch die mittlerweile alltäglich gewordenen Dinge wie Abstand und Maskenpflicht, gegen die seit mehr als einem Monat wegen des weitestgehenden Fehlens von Anwesenden aber auch auf dem Calbechter Campus nur schwerlich verstoßen werden kann.

Ostfalia-Präsidentin Rosemarie Karger. Foto: Ostfalia

Ostfalia-Präsidentin: „Schub bei Digitalisierung“ – aber Miteinander bleibt wichtig

Ostfalia-Präsidentin Rosemarie Karger möchte der Lage auch Positives abgewinnen: „Ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit den Hochschulen in puncto Digitalisierung einen wichtigen Schub gibt.“ Es seien mittlerweile sicher auch E-Formate entstanden, „die künftig bleiben“, nicht zuletzt die regelmäßige Vernetzung der vier Standorte via Videokonferenz. Gerade im Bereich Lehre und Forschung, so Karger weiter, bemerke man aber verstärkt, wie wichtig persönliche Begegnungen für den wissenschaftlichen Diskurs seien.

Bis diese wieder einigermaßen möglich sind, bleibt das digitale Miteinander. „Wir alle – Studierende wie Lehrende – haben hier innerhalb kürzester Zeit gute Wege gefunden“, findet Dekan Heinz-Dieter Quack. Die Corona-Krise samt Konsequenzen betrachte man „als eine Art Labor, in dem wir miteinander alternative Formen der Zusammenarbeit erproben können“.

Heinz-Dieter Quack, Dekan der Fakultät in Salzgitter. Foto: Ostfalia

Viele Ostfalia-Studierende haben wegen Corona-Krise finanzielle Not

Insgesamt sei die Situation für die Ostfalia-Studierenden jedoch nicht einfach, ergänzt Sprecherin Nadine Zimmer. Viele hätten etwa ihre Jobs verloren, müssten das Studium aber dennoch irgendwie finanzieren. Zimmer: „Wir raten dazu, sich frühzeitig über die Möglichkeiten aufklären zu lassen“ – wichtiger Ansprechpartner sei hier die Sozialberatung des Studentenwerks.

Mehr zur Ostfalia: