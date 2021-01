Flüchtiger Rollerfahrer fuhr mit falschen Kennzeichen

Die Polizei war am Montag in Gebhardshagen im Einsatz. (Symbolbild)

Einem 32-jährigen Kleinkradfahrer gelang am Montag, 25. Januar, zunächst in der Straße „Am Heller“ in Gebhardshagen die Flucht vor der Polizei. Diese konnte ihn im Nachgang jedoch ermitteln, wie es in einem Bericht lautet.

Die Polizei konnte den Mann ermitteln

Zur Tatzeit versuchte sich der 32-Jährige, einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen, in dem er sein Krad zunächst in den Parkanlagen an der Straße „Am Heller“ zurückließ. Er konnte zunächst flüchten.

Eine Zeugin beobachtete den Mann und konnte so Hinweise an die Polizei geben. Deren Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An seinem Fahrzeug, so der Polizeibericht weiter, war das außerdem ein ungültiges Kennzeichen eines anderen Zweirads angebracht. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

red