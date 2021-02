Paketbote ohne Führerschein in Salzgitter aufgegriffen

Ausgerechnet einen Paketboten, also einen Mann, der viel mit dem Auto unterwegs ist, erwischte die Polizei in Salzgitter bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle: Er hatte keinen Führerschein, heißt es in der Polizeimeldung. Der 22-Jährige wurde Samstagvormittag in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert.

Die Weiterfahrt wurde untersagt

„Es wurde festgestellt, dass der 22-jährige Kraftfahrzeugführer während seiner Tätigkeit als Paketzusteller nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war“, heißt es. Die Weiterfahrt sei untersagt worden. Nun wartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

red