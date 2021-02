Polizei erwischt 36-Jährigen in Salzgitter ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel muss sich ein 36-Jähriger verantworten. Die Polizei kontrollierte den Mann nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt. Während der Kontrolle, so heißt es, habe es Hinweise auf die Einnahme berauschender Mittel gegeben. Daher sei die Entnahme einer Blutprobe veranlasst worden. Zudem habe der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen können und habe zudem falsche Personalien angegeben.

Ermittlungsverfahren läuft

Es sei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und der Angabe von falschen Personalien gefertigt.

red