Am frühen Samstagmorgen ist es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Überfall gekommen (Symbolbild).

Lebenstedt. Der Mann war gerade auf dem Heimweg, als ihn drei Unbekannte von hinten zu Boden schlugen. Einer der Täter bedrohte in danach mit einer Schusswaffe.

20-Jähriger in Salzgitter mit Schusswaffe bedroht

Am frühen Samstagmorgen ist es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Überfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 20-jähriger Mann gerade zu Fuß auf dem Heimweg an der Reppnerschen Straße, als ihn drei Unbekannte plötzlich von hinten zu Boden schlugen. Anschließend bedrohte einer der Täter das Opfer mit einer Schusswaffe und zwang es zur Herausgabe von persönlichen Gegenständen.

Mann in Salzgitter mit Schusswaffe bedroht: Fahndung der Polizei bleibt erfolglos

"Eine polizeiliche Fahndung nach den dunkel gekleideten Tätern verlief erfolglos", heißt es im Polizeibericht. Der 20-Jährige wurde leicht im Gesicht und an den Händen verletzt. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Salzgitter-Lebenstedt gebracht.

feu