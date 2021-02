Kostenlose Buslinie zum Impfzentrum Salzgitter

Als das Impfzentrum in Salzgitter am Montag seinen Dienst aufgenommen hat, ist parallel die Sonderlinie 641 der KVG Braunschweig mit Ziel Impfzentrum gestartet. Das teilt die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) mit. Diese Linie wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Salzgitter eingerichtet und pendelt während der Öffnungszeiten des Zentrums im Halbstundentakt zwischen Lebenstedt-Bahnhof und der neu eingerichteten Haltestelle Impfzentrum in der Hans-Birnbaum-Straße im Lebenstedter Osten an der Autobahn 39. Dank der zentralen Linienführung gibt es Umsteigemöglichkeiten zu den Stadtverkehrslinien der KVG.

Das Besondere an der Linie: Sie ist für die Fahrgäste komplett kostenlos, es muss kein Fahrschein gelöst werden. Mit einer Taktung von 30 Minuten gibt es außerdem wenig Wartezeit, die Fahrt zum Impfzentrum dauert ab Lebenstedt-Bahnhof nur wenige Minuten.

Wie in allen Bussen der KVG gilt auch in der Linie 641 die medizinische Maskenpflicht.

Alle Informationen zum Fahrplan und weiteren Infos gibt es online unter: https://www.kvg-braunschweig.de/Fahrplan/linie641impfzentrum/

red