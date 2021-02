Polizei löst in Salzgitter eine Corona-Party auf

Lebenstedt. Mehrere Erwachsene haben sich in Lebenstedt nicht an die geltenden Kontaktbeschränkungen gehalten. Sie müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Eine so genannte Corona-Party hat die Polizei Salzgitter nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 13.10 Uhr auf der Margeritenstraße in Lebenstedt aufgelöst. In einer Wohnung seien dort sechs Personen angetroffen worden, die nicht zu einem Haushalt gehörten, darunter zwei Kleinkinder.

Erwachsene müssen mit Anzeige rechnen

Da aktuell noch die Kontaktbeschränkung gelte, sei das Treffen aufgelöst worden, so die Polizei. Gegen die erwachsenen Teilnehmer des Treffens sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefertigt worden. Dies gilt auch für drei weitere Personen, die am Dienstagnachmittag laut Polizei „über einen längeren Zeitraum“ auf der Berliner Straße zusammengestanden haben.

red