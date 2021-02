Schulkinder aus Salzgitter gewinnen Bewegungs-Wettbewerb

Salzgitter. Die Klasse 4b der Grundschule Am Ziesberg in Salzgitter hat den Schritte-Wettbewerb step Brawo gewonnen. Dafür gab es eine Urkunde und 150 Euro.

Mehr Schritte in einer Woche zurücklegen als Fußballprofis im Training: Das war Ziel der ersten Bewegungs-Challenge beim Schritte-Wettbewerb step Brawo, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank Brawo. Die Spieler vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig stellten demnach mehr als 1600 Grundschulkindern der 32 teilnehmenden Grundschulen im Großraum Braunschweig-Wolfsburg eine herausfordernde Aufgabe für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien. Aus Salzgitter dabei waren folgende Grundschulen dabei: Altstadtschule, Grundschule Am See, Am Ziesberg, Grundschule an der Wiesenstraße, Dürerring, Lichtenberg inklusive Außenstelle Lesse, Ringelheim, Salzgitter-Thiede und Waldschule.

Mit 894 zurückgelegten Kilometern setzte sich laut Veranstalter die Klasse 4b der Grundschule Am Ziesberg gegen 85 Klassen durch und gewann die erste step Brawo-Bewegungs-Challenge. Die Kinder hätten trotz coronabedingt geschlossener Schulen eine beeindruckende Leistung gezeigt, heißt es in der Mitteilung.

Preisgeld ist für die Klassenkasse bestimmt

Nicole Mölling, Botschafterin des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Salzgitter bei der Volksbank Brawo, habe das Preisgeld in Höhe von 150 Euro und eine Siegerurkunde überreicht. Sie freue sich besonders, dass eine Grundschule aus Salzgitter die erste Bewegungs-Challenge gewonnen habe. Das Preisgeld, so heißt es in der Mitteilung, sei für die Klassenkasse bestimmt. Schulleiter Markus Mertens habe die Urkunde und das Preisgeld stellvertretend für die Klasse 4b in Empfang genommen. „Sie haben sich zu Hause richtig reingehängt und wirklich alles gegeben.“

Coronabedingt kann aktuell kein Sportunterricht stattfinden

Er habe betont, worauf es bei step Brawo ankomme: Coronabedingt könne die Schule keinen Sportunterricht anbieten und zugleich schreite die Digitalisierung schnell voran, auch bei den Grundschülern. Bewegung sei für ihre Entwicklung wichtig, komme aber bei vielen mittlerweile zu kurz. Mit step Brawo würden die Kinder mit den hellgrünen Fitnessarmbändern und den unterschiedlichen Bewegungs-Challenges angespornt, sich zu bewegen, in der Schule und auch in der Freizeit. „Es ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, das Thema Bewegung und deren Wichtigkeit in den Unterricht einzubauen. Die Schüler sollen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig regelmäßige Bewegung im Alltag ist.“

