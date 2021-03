Salzgitter: Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus

Im Laufe des Montags sind in mindestens vier Fällen bei älteren Salzgitteranern Anrufe angeblicher Polizeibeamter eingegangen. Das teilt die Polizeiinspektion Salzgitter mit. Bei diesen Anrufen hätten die angeblichen Polizeibeamten geäußert, dass nahe Angehörige in einen Unfall verwickelt seien und somit dringend Geld benötigten. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Polizei warnt: „Fallen Sie nicht auf diese Betrugsmasche herein. Polizeibeamte werden Ihnen einschneidende Mitteilungen immer persönlich überbringen und sich niemals nach Ihren persönlichen Werten erkundigen.“

