Die 10.000. Erstimpfung in Salzgitter

Salzgitter. Die 10.000. Erstimpfung ist laut Stadt am Dienstag, 23. März, in Salzgitter verabreicht worden. Silvester 2020 war die Covid-19-Impfaktion in Salzgitter gestartet. Die 10.000. Erstimpfung erhielt nun die 84-jährige Helga Opitz aus Lichtenberg.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel: „Nachdem unser Impfzentrum pünktlich zum 15. Dezember des vergangenen Jahres einsatzbereit war, aber die Impfdosen weiterhin nur sehr limitiert geliefert werden, können wir mit diesem Zwischenergebnis zufrieden sein. Wenn wir mehr Impfstoff erhalten würden, könnten wir auch mehr verimpfen. Bis auf wenige Nachholimpfungen sind die Alten- und Pflegeheime mit der Erst- und Zweitimpfung versorgt. Unser Impfzentrum verabreicht täglich zwischen 450 und 550 Impfdosen – diese beachtliche Leistung ist nur dank des hohen Engagements unserer Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum und den mobilen Impfteams möglich gewesen. Wir alle können zu Recht stolz sein auf meine Impfteams.“

Mit Stand Mittwoch wurden laut Verwaltung 10.174 Erst- und 3792 Zweitimpfungen gegeben. Etwa 62 Prozent des eingesetzten Impfstoffes stammt demnach von der Firma Biontech, 25 Prozent von Astrazeneca und die übrigen drei Prozent von Moderna. Im Impfzentrum der Stadt werden aktuell neben den Menschen aus der Gruppe der über 70-Jährigen und Risikopatienten auch Personen geimpft, die beispielsweise in Schulen, Kitas, im Einsatzstreifendienst, in Arztpraxen oder im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind. Nach dem zeitweisen Impfstopp mit Astrazeneca in der vergangenen Woche werden in dieser die ausgefallenen Termine nachgeholt.

Für die nächsten Wochen sind bereits rund 2700 neue Erstimpftermine an die Bürgerinnen und Bürger vergeben worden, so die Stadtverwaltung weiter. Etwa 4400 Personen befinden sich zudem aktuell auf der Warteliste.

Klingebiel: „Unser Impfzentrum wird auch während der Osterfeiertage keine Pause einlegen. Das Impfzentrum Salzgitter könnte noch weitaus mehr Impfungen durchführen, wenn dazu genug Impfstoff zur Verfügung stünde. Gerade die hohen Inzidenzzahlen in den vergangenen zwei Wochen haben uns gezeigt, dass nur der schnelle Fortschritt der Impfkampagne ein wirksames Mittel gegen die Pandemie ist.“ Man könne mit einem zeitlichen Vorlauf von nur 48 Stunden die Impfkapazität pro Woche von 3000 auf 6000 Impfungen verdoppeln, „wenn wir den dazu notwendigen Impfstoff erhalten“.

