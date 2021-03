Achtung Kröten: Straßen im Oelbertal ab sofort gesperrt

Wegen der Amphibienwanderungen werden seit Montag bis voraussichtlich zum Wochenende die Straßen entlang der Kreisstraßen 1, 2 und 54 im Oelbertal zwischen Lichtenberg (ab Burgbergparkplatz) beziehungweise Osterlinde (ab Forsthaus) und Oelber am weißen Wege in der Zeit von 20 bis 6 Uhr gesperrt. Das teilt die Stadt Salzgitter erst jetzt mit.

Die einzelnen Straßensperrungen würden rechtzeitig an den Ortseingängen angezeigt. In Lichtenberg und Osterlinde befänden sich zudem große, übersichtliche Umleitungstafeln, die auch Ortsfremden den Weg zum Umfahren der Sperrstrecke wiesen. Ortskundige sollten gleich über Osterlinde, Westerlinde und Wartjenstedt (A 39 oder Kreisstraße 40) in Richtung Baddeckenstedt (Bundesstraße 6) fahren; ebenso in umgekehrter Richtung.

