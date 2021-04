An der Bahnhofstraße in Gifhorn soll die vor dem Landgericht Braunschweig verhandelte Serie von Geldautomatensprengungen im November 2018 begonnen haben. Die Täter hatten sich auf Postbank-Filialen spezialisiert. Die Niederlassung in der Klubgartenstraße in Goslar war 2019 im Abstand von nur fünf Wochen gleich zweimal betroffen. (Archivfoto).