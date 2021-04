Salzgitter Bad. Ein in der Straße Gittertor parkendes Auto wurde vermutlich von einem Autofahrer demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht in Salzgitter-Bad - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Auto in der Straße Gittertor beschädigt und Unfallflucht begangen. Dies passierte am Freitag zwischen 13 und 13:25 Uhr. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Salzgitter hervor. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 75 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen sollen sich bei der Polizei Salzgitter-Bad unter der Nummer 05341/8250 melden.

red