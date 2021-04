Salzgitter. Das sind 0,1 Prozent oder 38 Arbeitssuchende weniger als im März. Die Arbeitsagentur sieht bei der Entwicklung in Salzgitter „keine Auffälligkeiten“.

5329 Arbeitslose hat die Agentur für Arbeit für den April in Salzgitter erfasst. (Symbolbild)

Die Arbeitslosenquote liegt in Salzgitter bei 9,7 Prozent

Insgesamt 5291 Personen sind im April in Salzgitter arbeitslos gemeldet, wie aus den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar hervorgeht. Dies entspricht demnach einer Quote von 9,7 Prozent. Im vorangegangenen März waren 5329 und damit 38 mehr Arbeitslose erfasst (Quote: 9,8 Prozent), im April 2020 waren es 5360 (9,9 Prozent).

April: 282 Arbeitslose in Salzgitter haben einen Job gefunden

„Für den Bereich Salzgitter sind dabei momentan keine Auffälligkeiten festzustellen“, berichtet Arbeitsagentur-Sprecher Stefan Freydank auf Nachfrage unserer Zeitung. 282 Arbeitssuchende sind in der Stadt im April in ein Beschäftigungsverhältnis eingetreten – 20 mehr als im März. Im Vorjahres-April waren es nur etwas mehr als 200, „wobei hier auch der damals gerade frisch eingetretene Corona-Effekt auf den Arbeitsmarkt zu beachten ist“, so Freydank weiter.

Arbeitsmarkt in Salzgitter: Altenpfleger und Verkäufer gesucht

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen in Salzgitter. Foto: Jürgen Runo (Grafik)

Momentan sind in Salzgitter 589 offene Stellen erfasst, 22 mehr als im März. Freydank: „Besonders gefragt sind beispielsweise Fachkräfte in der Altenpflege und im Verkauf, aber auch geeignete Personen für den Security-Bereich oder Helfer in der Landwirtschaft.“

Aktuell von Arbeitslosigkeit betroffen sind 2963 Männer, das sind 31 weniger als im März, und 2328 Frauen (-7 gegenüber dem Vormonat), wie die Arbeitsagentur-Zahlen darüber hinaus aufzeigen.

Arbeitslosenquote in Salzgitter höher als in Nachbargemeinden

Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote in Braunschweig liegt für den April bei 5,5 Prozent, im Landkreis Peine bei 5,4 Prozent, Kreis Wolfenbüttel bei 4,9 und Landkreis Goslar bei 7,2 Prozent.