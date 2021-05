Mehrere Zerstörungen – Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Nach mehreren Zerstörungen in Lebenstedt an einem Schulkomplex an der Straße An der Windmühle am Montag, 10. Mai, gegen 13 Uhr ermittelt die Polizei Salzgitter. Nach ihren Angaben hatten bislang nicht ermittelte Täter einen Schaden von mindestens 1000 Euro durch Zerstörung einer Glasscheibe einer Schuleingangstür, zweier Abdeckungen von in der Nähe stehenden Streusalzbehältern und mehrerer Dachziegel eines angrenzenden Gebäudes angerichtet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich für Hinweise mit der Dienststelle unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red