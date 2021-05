Täter scheitert bei Katalysator-Diebstahl in Lebenstedt

Lebenstedt. Bei der Tat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Neißestraße entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Beamten ermitteln.

Zu einem versuchten Katalysator-Diebstahl kam es am Wochenende in Lebenstedt.

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag hat in der Neißestraße ein bislang unbekannter Täter versucht, den Katalysator eines PKW zu stehlen. Während der Tat brach der Unbekannte sein Vorhaben ab und entfernte sich unerkannt, teilt die Polizei mit. Es entstand dennoch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls ein. Hinweise: (05341) 18970.

