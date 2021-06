Wieder Kellerbrände in Salzgitter – sieben Menschen gerettet

Bei einem Kellerbrand in der Straße Steinackern in Salzgitter musste die Feuerwehr sieben Menschen retten.

Zum wiederholten Mal rief es die Feuerwehr gegen kurz vor Mitternacht am Montag zu Kellerbränden in Salzgitter auf den Plan. In der Straße Steinackern wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Parallel dazu kam es zu einem zweiten Brand in der Nähe.

Wie Einsatzleiter Olaf Rahnefeld berichtet, bot sich bereits bei Eintreffen ein heikles Bild, denn sieben der Hausbewohner befanden sich noch im 1. Obergeschoss des Gebäudes. Drei Personen drohten, aus dem Fenster zu springen – sie wurden von der Feuerwehr mit einer Leiter gerettet, die übrigen vier Menschen brachten die Wehrleute mit einer Rettungshaube aus dem Gebäude. „Für uns ging es schnell, den Brandherd zu lokalisieren der sich im Keller befand“, sagte Rahnefeld. Durch die starke Rauchentwicklungen aus dem Kellerbereich verletzten sich drei Hausbewohner – zwei davon mittelschwer und eine leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Klinikum. Durch die unklare Einsatzlage wurde das Stichwort zwischenzeitlich auf „MANV“, also Massenanfall Verletzter Personen, erhöht. Somit wurden dann weitere Rettungskräfte aus anderen Landkreisen unterstützend alarmiert. Nach kurzer Zeit konnte aber glücklicherweise zurückgerudert werden.

Weiterer Kellerbrand in Salzgitter

Kurz nach dem Feuer in der Straße Steinackern rückte die Feuerwehr zu einem weiteren Brand in den Alten Mühlenweg aus. Foto: Phil-Kevin Lux

Kurze Zeit nachdem der erste Brand unter Kontrolle schien, wurde ein zweiter Brand in unmittelbarer Nähe gemeldet. Diesmal ging es für die Einsatzkräfte in den Alten Mühlenweg in Salzgitter-Lebenstedt. Auch dort brannte es wiederholt im Kellerbereich. Wie Lagedienstführer Ingo Dolder berichtet, hatte vermutlich Unrat Feuer gefangen. Die Ursache dafür ist unklar. Verletzte gab es hier aber glücklicherweise keine. Allerdings machten es die engen, versperrten Kellerräume der Feuerwehr schwer, den Brandherd zu erreichen oder die fenster zu öffnen, um den rauch abziehen zu lassen. Weil die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bei der ersten Einsatzstelle weiterhin gebunden waren, wurden unmittelbar nach Eingehen des Notrufes weitere Ortswehren zur Unterstützung alarmiert.

Wie Ingo Dolder im Nachgang telefonisch mitteilte, musste im Alten Mühlenweg im ganzen Gebäude aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet werden. Die Anwohner kamen bei umliegenden Familienmitgliedern unter.

Im Steinackern brannte ein Kinderwagen

Laut Polizeiangaben brannte im Steinackern ein Kinderwagen. Der Schrecken der Einwohner, die in der Früh aus dem Schlaf gerissen worden sind, sitzt weiterhin tief. Ein Anwohner im Alten Mühlenweg berichtet, dass er durch die ganzen Brände abends schon doppelt kontrollieren würde, ob der Keller verriegelt sei.

Einen Zusammenhang könne man nie ausschließen, sagte Dolder, möchte aber auch keine Mutmaßungen äußern.

In den vergangenen Monaten kam es vermehrt zu Kellerbränden in diesem Bereich von Salzgitter. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits, ob ein Zusammenhang besteht. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang erneut, dass Kellerräume stets verschlossen sein sollten.

Im Einsatz neben beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch die Ortswehren Salzgitter-Lebenstedt sowie Engelnstedt und Bruchmachtersen. Zusätzlich war auch der Rettungsdienst Braunschweig und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Salzgitter, sowie die Kriminalpolizei und der Entstörungsdienst der WEVG vor Ort.