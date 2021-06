Salzgitteraner bespucken die Gäste eines Eiscafes

Salzgitter. In Salzgitter kam es am Freitag zu Sachbeschädigungen und Unfallfluchten, zudem wurden wieder Katalysatoren aus geparkten Autos geklaut.

Von zahlreichen Einsätzen am Freitag berichtet die Polizei Salzgitter am Samstag. Besonders dreist gingen dabei drei junge Männer vor, die am Freitag in der Straße in den Blumentriften von einem Balkon aus die Gäste eines Eiscafes bespuckten. Zudem warfen die Täter brennende Zigarettenstummel auf die Sonnenschirme des Cafes.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen einen 21-Jährigen und zwei bisher unbekannte Täter ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/ 1897 215 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten – einen Täter kann die Polizei stellen

In der Marienbruchstraße beschädigte ein 73-Jähriger mit seinem Auto einen abgestellten BMW und verließ den Unfallort. Ein Zeuge beobachtete die Tat jedoch und teilte dem Besitzer des BMWs das Kennzeichen mit. Die Polizei suchte den 73-Jährigen auf. Der gab an, den Zusammenstoß gar nicht bemerkt zu haben. Dennoch leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Am Freitagnachmittag wurde ebenfalls ein BMW beschädigt, der am Wendehammer in der Straße Ulenflucht geparkt war. Zwischen 13.10 und 14.10 Uhr wurde der Wagen links an der hinteren Stoßstange beschädigt. Schaden: rund 1000 Euro. Laut Polizei könnte der Wagen des Verursachers eine gelbe Lackierung haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Katalysatoren geklaut und unter Drogeneinfluss gefahren

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines VW-Polo. Ein weiterer Katalysator wurde in der Gustav-Hagemann-Straße entwendet. Die Geschädigten konnten keine Täterhinweise geben. In jüngster Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3.55 Uhr kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Audi-Fahrer auf dem Zollnweg in Salzgitter. Weil er verdächtige körperliche Erscheinungen zeigte, führten die Beamten einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Im Auto des Mannes fanden die Beamten zudem Marihuana. Zwar bat der Mann die Polizei, zumindest den Gegenwert der konfiszierten Drogen zu erstatten, doch das lehnten die Beamten ab. Sie entnahmen eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.