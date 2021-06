Einsätze in Salzgitter In Gebhardshagen brennt Müll – Sanitäter löschen

Müll ist am Freitagabend in einem Gebüsch an der Rumburger Straße in Gebhardshagen in Brand geraten. Nach der Alarmierung war als erste die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort und löschte den Brand kurzerhand mit einem Pulverlöschgerät. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Gebhardshagen führten Nachlöscharbeiten durch.

Wurde Brand durch Abflämmen von Unkraut ausgelöst?

Die Außenverkleidung eines Stalls in Engerode ist am Samstag gegen 16.15 Uhr in Brand geraten. Grund hierfür könnte das Abbrennen von Unkraut am Vormittag sein. Ein Nachbar entdeckte den Brand und löschte ihn sofort mit einem Gartenschlauch, parallel rief er die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Neffe parkt Onkel an Tankstelle zu - daraus wird handgreiflicher Streit

An einer Tankstelle an der Kattowitzer Straße sind am Samstagmittag ein Onkel und sein Neffe aus Salzgitter in Streit geraten. Zunächst zeigte der 56-Jährige seinem 35-jährigen Neffen den Mittelfinger, da dieser ihn beim Tanken zugeparkt hatte. Dann befuhren sie mit ihren Pkw die Kattowitzer Straße und mussten an der Ampelkreuzung Zum Salzgittersee halten. Da verließ der 35-Jährige sein Auto und schlug auf seinen Onkel ein. Dieser setzte sich zur Wehr. Beide stellten Strafantrag.

Täter zerkratzt in Lebenstedt binnen 15 Minuten sieben Autos

Am Klevergarten in Lebenstedt hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 11.55 und 12.10 Uhr gleich sieben dort geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an Polizei in Salzgitter unter (05341) 18971217.