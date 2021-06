Hallendorf. Ein zehnjähriger Junge hatte auf einem Basketballfeld eine Flasche zerschmissen. Ein 22-Jähriger sprach ihn daraufhin an.

Sechs Personen haben in Salzgitter einen Mann verprügelt.

Prügelattacke in Salzgitter

Prügelattacke in Salzgitter Mann schimpft in Salzgitter Kind aus – 6 Personen verprügeln ihn

Auf einem Basketballfeld an der Straße Heckenbeek in Hallendorf soll es am Donnerstag gegen 20.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, das berichtet die Polizei. Der Streit begann offenbar, nachdem ein zehnjähriger Junge auf dem Basketballfeld eine Flasche zerschmissen hatte.

Mann spricht Kind auf Fehlverhalten an

Daraufhin soll das Kind von einem 22-jährigen Mann auf das Fehlverhalten angesprochen worden sein. Die Polizei prüft, ob es auch zu einer Körperverletzung an dem Kind gekommen ist.

Polizei ermittelt

Nach dem Gespräch mit dem Mann habe sich der Junge vom Basketballfeld entfernt. Kurze Zeit später erschienen etwa sechs Personen auf dem Platz und schlugen auf den 22-jährigen Mann ein, wie dieser berichtete. Er erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

red