Salzgitter-Bad: Unfallflucht und „Polenböller“ in Automat

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat mit seinem Vehikel am Freitagmittag in der Zeit zwischen 11.30 und 13.30 Uhr einen an der Wiesenstraße in Salzgitter-Bad geparkten VW Polo gestreift. Der Verursacher, so heißt es seitens der Polizei, hat sich um den entstandenen Schaden nicht weiter gekümmert und ist davon gefahren. Das beschädigte Fahrzeug gehört einer 69 Jahre alten Anwohnerin.

Salzgitter-Bad: Unfallverursacher flüchtet, Unbekannte zünden Böller in Automat

An der Hertastraße (ebenfalls Salzgitter-Bad) ließen Unbekannte zudem am späten Freitagabend, circa 23.30 Uhr, einen sogenannten „Polenböller“ im Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten explodieren. Das Gerät, so die weitere Mitteilung wurde dadurch beschädigt.

Die Polizei bittet nun in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise zum Geschehen: (05341) 825 115.

