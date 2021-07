Salzgitter: Sachbeschädigung, Unfallflucht und brennende Tonnen

Salzgitter. Die Polizei hat am Wochenende in Salzgitter einiges zu tun. In vier Fällen bitten die Beamten zudem um Zeugenhinweise.

Ein Ladendieb ist am Freitagabend im Penny-Markt an der Reppnerschen Straße in Lebenstedt von einem Detektiv auf frischer Tat ertappt worden. Diesem gelang es zudem, so die Polizei weiter, den Langfinger an der Flucht aus dem Gebäude zu hindern. In der Folge kam heraus, dass gegen den 43-Jährigen bereits ein U-Haftbefehl in anderer Sache vorliegt. Der Mann wurde nach richterlicher Anordnung in die JVA Braunschweig gebracht.

Ebenfalls am Freitagabend kontrollierte die Polizei auf dem Hüttenring (Fredenberg) einen Audi-Fahrer. In diesem Zuge wurden bei dem Mann der Mitteilung zufolge „mehrere körperliche Auffälligkeiten“ festgestellt, ein Urintest ergab schließlich THC-Konsum. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wurde dem 45-Jährigen ferner untersagt.

Sachbeschädigung an zwei Autos in Lebenstedt und Beddingen

Zu einer Sachbeschädigung kam es unterdessen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, auf dem Parkplatz des Easy-Fitness-Sportstudios an der Leibnizstraße in Lebenstedt: Laut Polizei demolierten Unbekannte die Windschutzscheibe eines dort abgestellten Daimler. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: (05341) 1897 217.





Ein weiterer Pkw wurde am Samstag zwischen 5.30 und 13.20 Uhr in Beddingen beschädigt. Unbekannte haben die hintere rechte Scheibe eines auf dem Alstom-Parkplatz an der Linke-Hofmann-Busch-Straße abgestellten Hyundai eingeschlagen, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug gehört demnach einem aus dem Landkreis Peine kommenden 55-Jährigen. Auch hier werden Hinweise erbeten: (05341) 1897 217.

Unfallflucht in Thiede, Unbekannte zünden in Lebenstedt Wertstofftonnen an

Auf dem Parkplatz des Real-Marktes an der Schäferwiese in Thiede kam es darüber hinaus zu einer Unfallflucht. Ein blauer VW mit Wolfsburger Kennzeichen wurde laut Mitteilung im vorderen linken Bereich beschädigt, niemand gab sich jedoch als Verursacher zu erkennen. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise: (05341) 1897 217.

Zurück zur Reppnerschen Straße: Hier setzten bislang nicht bekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr zwei Wertstofftonnen und einen Holzverschlag in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Flammen in der Folge löschen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen des Geschehens, sich zu melden: (05341) 1897 217.

