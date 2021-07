Vom Nachstellen und Belästigen sind meist Frauen betroffen. Mehr als 80 Prozent der Täter sind Männer. Stalking tritt oft auf, wenn die Frau sich aus der Beziehung löst.

Bei wiederholter Belästigung, Drohungen oder Übergriffen besteht die Möglichkeit, kurzfristig eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen. Sie beinhaltet etwa ein Kontakt- oder Näherungsverbot. Jeder Verstoß sollte der Polizei gemeldet werden.

Studien beziffern die Zahl der Stalking-Fälle in Deutschland auf 600.000 bis 800.000 pro Jahr. Oft gehen Gewalt in der Partnerschaft voraus. Geschätzt wird, dass Frauen, die von ihrem Ex gestalkt werden, ein um den Faktor 25 erhöhtes Risiko haben, getötet zu werden.