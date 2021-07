„Ich fackel dich ab“ Messer und Todesdrohung gegen Ex – Salzgitteraner soll in Haft

Aysun (alle Namen geändert) hatte den Bekannten nur kurz auf einen Kaffee hereingebeten. Als Dank, dass er ihr beim Tragen von Wasserflaschen half. Plötzlich brüllte jemand vor ihrer Wohnung. „Mach dir Tür auf!“ Da habe sie bereits gewusst, dass er es ist: Ahmet, ihr Ex, von dem sie sich acht Monate zuvor getrennt hatte.

Wieder er – wie unzählige Mal seit dem Ende ihrer Beziehung, das er nicht akzeptieren wollte. Seit Monaten habe er ihr nachgestellt.

Angsterfüllt sei sie von der Tür zurückgewichen – da barst sie aus den Angeln. Der 39-Jährige trat sie einfach ein, erklärt die Frau der Richterin. Kurz darauf hat er ein langes Messer in der Hand und droht: „Ich bringe euch um!“

Das Messer wirft er im Vorbeigehen in den Müll

Seine frühere Partnerin redet auf ihn ein, kann ihn beruhigen. Er flieht und wirft das Messer in einen Müllcontainer. Sie bricht zitternd zusammen, bis die Polizei eintrifft.

So erinnern Täter, Opfer und Zeuge das Geschehen des 13. März fast gleichermaßen. Der schlimme Höhepunkt einer Geschichte, unter deren Folgen Aysun bis heute leidet - und der die beiden am Dienstag vor das Amtsgericht in Salzgitter führte. Nicht zum ersten Mal.

Der Angeklagte behauptet: „Sie hat mich provoziert“

Im Sommer zuvor hatte sich Aysun von ihm getrennt. „Wir hatten uns auseinandergelebt.“ Seitdem habe er sie verfolgt. Ihr vor der Wohnungstür aufgelauert. Sie auf offener Straße niedergeschlagen und auf sie eingetreten, als sie bereits am Boden lag. Vor ihrem Haus herumgebrüllt. Sie beschimpft und gedroht, sie „zu verbrennen“ oder mit dem Messer abzustechen.

Anfangs, sagt Aysun, sei noch ans Telefon, wenn er anrief. „Sonst wurde es noch schlimmer und er stand vor der Tür.“ Als der Terror nicht endete, wechselte sie die Rufnummer und erwirkte ein gerichtliches Näherungsverbot.

Das jedoch scherte Ahmet nicht, wie er gegenüber zwei Polizisten sagte. „Dann bezahle ich halte eine höhere Strafe“ habe er gesagt. Zwei Beamten schildern ihn als „sehr aggressiv“ und legen ihm Handschellen an. Er soll sie als „Missgeburten“ beschimpft haben.

Opfer versucht sich zu wehren

Und der Terror ging weiter. Lange Zeit meldete sie jeden Vorfall bei Polizei und Gericht. Im Januar 2021 trifft sich das einstige Paar zum ersten Mal vor dem Amtsgericht in der Stahlstadt. Ahmet wurde zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt, die Strafe ist noch nicht rechtskräftig.

Bereits da befand das Gericht, dass er gegen das Näherungsverbot verstoßen und sie brutal zusammengeschlagen hatte. Zwei Monate später stand er mit dem Messer in der Hand in ihrer Wohnung.

Mit anderen Männern dürfen sich Frauen nicht treffen - das sage die Tradition

Er selbst sagt: „Es waren die Gefühle!“ Er sei nicht aggressiv. „Aber die Menschen sind falsch. Und das macht mich sauer.“ Einen Teil der Vorwürfe aus vier Anklagen räumt er ein. „Ich habe Fehler gemacht“ - aber die Schuld scheint er nicht bei sich zu sehen. „Sie hat mich provoziert.“ Die Begegnungen seien alle zufällig gewesen. Angefasst habe er sie nicht.

Stalking Von Nachstellung sind meist Frauen betroffen. Über als 80 Prozent der Täter sind Männer. Stalking tritt oft auf, wenn die Frau sich aus der Beziehung löst. Bei wiederholter Belästigung, Drohungen oder Übergriffen besteht die Möglichkeit, kurzfristig eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen. Sie beinhaltet etwa ein Kontakt- oder Näherungsverbot. Jeder Verstoß sollte der Polizei gemeldet werden. Studien beziffern die Zahl der Stalking-Fälle in Deutschland auf 600.000 bis 800.000 pro Jahr. Oft gehen Gewalt in der Partnerschaft voraus. Geschätzt wird, dass Frauen, die von ihrem Ex gestalkt werden, ein um den Faktor 25 erhöhtes Risiko haben, getötet zu werden.

Schon, dass sie sich allein mit einem Mann traf, „das geht bei uns nicht“. Die Richterin stutzt. „Aber da waren sie doch schon nicht mehr zusammen?“ Egal. „Tradition ist Tradition.“ Auch wenn er seit 32 Jahren in Deutschland lebe. Das sei eine Frage der Ehre.

Die Liste seiner Vorstrafen ist lang

Schon eine frühere Partnerin hatte offenbar ähnlich zu leiden. Auch sie erwirkte eine Anordnung gegen ihn. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, versuchte Nötigung, gefährliche Körperverletzung. Ein Auszug aus seinem Strafregister mit mehr als einem Dutzend Einträgen.

Der 39-Jährige verbrachte mehrfach Zeit hinter Gittern. Zuletzt ab April für 61 Tage, weil er die Anordnung des Familiengerichts, Aysun in Ruhe zu lassen, ignorierte. Ihr Vorgehen nennt die dafür zuständige Sonderdezernentin der Staatsanwaltschaft Braunschweig „vorbildhaft“. Konsequent nutzte sie alle Mittel. Obwohl auch Aysun letztlich das Gefühl beschlich: „Egal welchen Weg ich gehe. Es hilft nichts.“

Richterin: Bewährung kommt nicht infrage

Ins Gefängnis geht er zurück, wenn die aktuelle Entscheidung des Amtsgerichts rechtskräftig wird. Weitere 18 Monate Haft verhängt die Richterin – wegen Körperverletzung, Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung „Eine Bewährung kommt nicht infrage.“

Sie hält die Schilderungen des Opfers für absolut glaubhaft – und hat entgegen der Beteuerungen des Angeklagten nicht das Gefühl, dass er mit der Sache abgeschlossen hat.

Bis heute schaut Aysun nachts immer wieder aus dem Fenster. „Manchmal sehe ich ihn draußen im Dunkeln.“

